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У Харкові горів склад з аерозольними балончиками з фарбою
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У Харкові горів склад з аерозольними балончиками з фарбою

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Рятувальники гасять пожежу на складі на вулиці Греківській у Харкові, 20 березня 2024 року
Рятувальники гасять пожежу на складі на вулиці Греківській у Харкові, 20 березня 2024 року. ДСНС Харківщини/Telegram

Близько 11:00 на вулиці Греківській у Харкові загорівся одноповерховий склад, де зберігалися аерозольні балончики з фарбою. За майже сім годин пожежники повністю загасили вогонь на площі 400 кв. м.

На місці пожежу працюють вісім розрахунків, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

О 12:03 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 400 кв. м. Існувала загроза, що вогонь перекинеться зі складу, що палає, на інші нежитлові будівлі поруч.

У Харкові горить склад з аерозольними балончиками з фарбою
Рятувальники гасять пожежу на складі на вулиці Греківській у Харкові, 20 березня 2024 року. ДСНС Харківщини/Telegram

Рятувальники гасять пожежу на складі на вулиці Греківській у Харкові, 20 березня 2024 року
Рятувальники гасять пожежу на складі на вулиці Греківській у Харкові, 20 березня 2024 року. ДСНС Харківщини/Telegram

За попередніми даними, один чоловік врятований.

"Врятований чоловік, 1947 р.н., з опіками 2 ступені обличчя, голови та обох кінцівок госпіталізований", — сказав речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Причина займання — технічна.

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