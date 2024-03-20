У Харкові горів склад з аерозольними балончиками з фарбою

Близько 11:00 на вулиці Греківській у Харкові загорівся одноповерховий склад, де зберігалися аерозольні балончики з фарбою. За майже сім годин пожежники повністю загасили вогонь на площі 400 кв. м.

На місці пожежу працюють вісім розрахунків, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

О 12:03 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 400 кв. м. Існувала загроза, що вогонь перекинеться зі складу, що палає, на інші нежитлові будівлі поруч.

Рятувальники гасять пожежу на складі на вулиці Греківській у Харкові, 20 березня 2024 року. ДСНС Харківщини/Telegram

Рятувальники гасять пожежу на складі на вулиці Греківській у Харкові, 20 березня 2024 року. ДСНС Харківщини/Telegram

За попередніми даними, один чоловік врятований.

"Врятований чоловік, 1947 р.н., з опіками 2 ступені обличчя, голови та обох кінцівок госпіталізований", — сказав речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Причина займання — технічна.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube