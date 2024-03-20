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У "Миколаївоблтеплоенерго" повідомили про можливе завершення опалювального періоду
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У "Миколаївоблтеплоенерго" повідомили про можливе завершення опалювального періоду

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Кіт гріється на опалювальній батареї
Кіт гріється на опалювальній батареї. Ілюстративне фото: GETTY IMAGES

Наступного тижня у Миколаєві можуть припинити роботу котелень. Через те, що опалювальний сезон наближається до завершення.

Про це 20 березня повідомило обласне комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго".

За інформацією підприємства, законодавство дозволяє закінчувати опалювальний період, коли середня температура повітря вдень тримається на рівні +8 градусів за Цельсієм або вище, триваючи не менше трьох днів поспіль.

"За прогнозами гідрометцентру, така температура у Миколаєві буде вже наступного тижня", — йдеться в повідомленні.

Після того, як Миколаївська міська рада прийме рішення про закінчення опалювального сезону, підприємство зупинить роботу котелень.

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