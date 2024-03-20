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Yaqın kelecekte işğalciler VİETdan Qırımğa demiryolnen yüklerni yollap olmazlar — Ğumenük
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Yaqın kelecekte işğalciler VİETdan Qırımğa demiryolnen yüklerni yollap olmazlar — Ğumenük

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demiryol.
Demiryol. İlüstrativ foto. Pixabay

Yaqın kelecekte işğalciler Rusiyeden VİETdan Qırımğa demiryolnen arbiy yüklerni yollap olmazlar, amma alternativ yol qurmaq içün Zaporijjâ vilâyetiniñ işğal etilgen toprağına Rusiye resurslarını yollay.

Raido Svobodanıñ yayınında Ukrainanıñ cenübi mudafaa quvetleriniñ Birleşken idare matbuat merkeziniñ reberi Nataliya Ğumenük bu aqqında haber berdi.

"Bu yolda iqtisadiy ğayretlerini toplaylar. Amma ava pek çoq tesir ete, işğalcilerge areket etmege ve çalışmağa yol açmay. Amma buña baqmadan biz, yılnıñ eñ büyük qurucılığını köstermek içün bu ceryanğa azamiy diqqat celp etmege tırışqanlarını köremiz. Asırnıñ eñ büyük qurucılığı demeyik. Amma yılnıñ eñ büyük qurucılığıdır. Ve şimdi biz, kilometrlerge ilerilemege yol açacağı faaliyetini körmeymiz", — dep qayd etti o.

Bundan ğayrı, Ğumenük bildirdi ki, bu alternativ yol qurmaq içün Zaporijjâ vilâyetiniñ işğal etilgen toprağına işğalciler resurslarını yollaylar.

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