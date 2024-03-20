Минуло десять років з моменту окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим шляхом нелегітимного псевдореферендуму, який відбувся 16 березня 2014 року. Суспільне Крим зібрало заяви міжнародних лідерів до 10-х роковин окупації Кримського півострова.

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що тимчасово окупований десять років тому Росією Крим залишається українським.

“Десять років тому Росія незаконно анексувала Крим. Хоч би що вони стверджували з того часу: Крим – український. Так було й буде. Нідерланди повністю підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і ми продовжуємо їх підтримувати. Крим - це Україна”, - йдеться у повідомленні.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен , що Україна перебуває у стані війни вже 10 років.

"Сьогодні виповнюється 10 років відтоді, як Крим був незаконно анексований Російською Федерацією. Україна перебуває у стані війни вже 10 років. Нідерланди, як і наші союзники, підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно", — зазначила вона.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у 10-ту річницю російського псевдореферендуму у Криму нагадав, що Оттава не визнавала і не визнає окупацію півострова. Про це повідомляє Укрінформ.

"Десять років тому Володимир Путін відправив свої війська до України — вільної й суверенної держави. Під час брутальної й незаконної кампанії від спробував анексувати Кримський півострів. Нині, коли Росія намагається захопити більше території України, ми підтверджуємо свою підтримку українського народу та його права на визначення власного майбутнього», - сказав Трюдо.

Він також зазначив, що "вторгнення Росії до Криму — більше, ніж напад на Україну".

"Це був напад на заснований на правилах міжнародний порядок та спільні цінності, важливі й для канадців. Путін порушив Статут ООН — основу нашої міжнародної системи - та провів фіктивний референдум, намагаючись легітимізувати свої дії. Після цього розпочалися масові репресії проти мешканців регіону, особливо проти кримських татар", — наголосив прем’єр-міністр Канади.

Колишня прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон у заяві, присвяченій річниці окупації Криму, наголосила на необхідності продовження підтримки України.

"Через десять років після російської анексії Кримського півострова ми знаємо, що російські амбіції не закінчилися в Криму. Навіть якщо ми на Заході діяли десять років тому, щоб підтримати Україну і виступити проти Росії, тепер зрозуміло, що цього було недостатньо", — зазначила вона.

За словами Андерссон, повномасштабне вторгнення РФ, так само як і окупація півострова, була лише кроком у "реалізації великодержавних амбіцій" президента РФ Володимира Путіна.

МЗС Туреччини до 10-річчя проведення Росією незаконного "референдуму" в Криму зробило заяву.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за розвитком подій у Криму, особливо за ситуацією з кримськотатарськими турками, однією з основних складових півострова, і залишатимемо їх у центрі нашого порядку денного", — йдеться у повідомленні.

У МЗС Туреччини зазначили, що не визнають цю фактичну ситуацію, яка є порушенням міжнародного права і наголошують на своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна робить все можливе, аби допомогти Україні перемогти Росію у повномасштабній війні. Він наголосив, що без повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом, тривалого миру не буде.

"Сьогодні Росія, безумовно, є противником. Кремлівський режим є противником. Як я завжди говорив, ми не ведемо війну проти Росії та російського народу, і ми підтримуємо Україну. Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом", — наголосив Макрон.

Президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марк Кулз також зробив заяву до 10 роковин проведення псевдореферендуму у Криму. "Десять років тому, 16 березня 2014 року, незаконний референдум в Криму – регіоні України, організований під дулами російських автоматів, поклав початок спіралі насильства, яка через два дні призвела до незаконної анексії Криму Росією і в подальшому до повномасштабної загарбницької війни Російської Федерації проти України, у якій ми сьогодні живемо. У 2014 році Конгрес рішуче засудив анексію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Сьогодні ми разом з Україною та підтверджуємо нашу непохитну відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — зазначив він.

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