Фінляндія сьомий рік поспіль визнана найщасливішою країною світу

Фінляндію сьомий рік поспіль визнали найщасливішою країною світу. Україна у рейтингу за рік опустилася на 13 сходинок та посіла 105-те місце.

Про це йдеться у щорічному звіті World Happiness Report, який базується на результатах Всесвітнього опитування Gallup.

Після Фінляндії у переліку країн із найвищим рівнем щастя розташовані Данія, Ісландія та Швеція. До першої десятки рейтингу також увійшли Ізраїль, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швейцарія та Австрія.

Сербія (37-ме місце) та Болгарія (81-ше місце) продемонстрували найбільш значне підвищення рівня щастя з 2013 року. Помітне зростання оцінки життя за той самий період також зафіксовано жителями Латвії (46-те місце) та Конго (89-те місце).

Сполучені Штати, які посіли 23-тє місце у рейтингу, вперше не увійшли до першої двадцятки через значне зниження добробуту американців віком до 30 років.

Україна у рейтингу за рік опустилася на 13 сходинок та посіла 105-те місце.

Останнє місце у рейтингу незмінно займає Афганістан (143-тє місце).

Звіт щодо рейтингу найщасливіших країн світу оприлюднили у середу, 20 березня, з нагоди Міжнародного дня щастя. Він базується на відповідях людей із понад 140 країн.

Рейтинг ґрунтується на середній оцінці якості життя різних груп населення за три попередні роки. Аналітики беруть до уваги такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.