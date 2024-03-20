НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Фінляндія сьомий рік поспіль визнана найщасливішою країною світу. На якому місці Україна
ФінляндіяПОДІЇПодіїСвітЖиття

Фінляндія сьомий рік поспіль визнана найщасливішою країною світу. На якому місці Україна

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Фінляндія сьомий рік поспіль визнана найщасливішою країною світу
Прапор Фінляндії. Getty Images

Фінляндію сьомий рік поспіль визнали найщасливішою країною світу. Україна у рейтингу за рік опустилася на 13 сходинок та посіла 105-те місце.

Про це йдеться у щорічному звіті World Happiness Report, який базується на результатах Всесвітнього опитування Gallup.

Після Фінляндії у переліку країн із найвищим рівнем щастя розташовані Данія, Ісландія та Швеція. До першої десятки рейтингу також увійшли Ізраїль, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швейцарія та Австрія.

Сербія (37-ме місце) та Болгарія (81-ше місце) продемонстрували найбільш значне підвищення рівня щастя з 2013 року. Помітне зростання оцінки життя за той самий період також зафіксовано жителями Латвії (46-те місце) та Конго (89-те місце).

Сполучені Штати, які посіли 23-тє місце у рейтингу, вперше не увійшли до першої двадцятки через значне зниження добробуту американців віком до 30 років.

Україна у рейтингу за рік опустилася на 13 сходинок та посіла 105-те місце.

Останнє місце у рейтингу незмінно займає Афганістан (143-тє місце).

Звіт щодо рейтингу найщасливіших країн світу оприлюднили у середу, 20 березня, з нагоди Міжнародного дня щастя. Він базується на відповідях людей із понад 140 країн.

Рейтинг ґрунтується на середній оцінці якості життя різних груп населення за три попередні роки. Аналітики беруть до уваги такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Снаряди 155-мм калібру
Фінляндія виділяє 30 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
Прапор Фінляндії
Фінляндія передала Україні бойові катери — ЗМІ
Фінляндія, зброя
Війна в Україні збільшила виробництво боєприпасів у Фінляндії в п'ять разів
Еліна Валтонен
У Фінляндії прокоментували можливу відправку своїх військ в Україну
На початок