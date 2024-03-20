Мігрують через війну. У лісах Дніпропетровщини збільшилась кількість тварин

У лісах Дніпропетровщини зафіксували збільшення кількості диких тварин. Причиною називають їхню "вимушену міграцію" через війну.

Про це мовиться у Telegram-каналі Східного лісового офісу.

Зокрема побільшало пернатих. Якщо минулоріч птахів було 135 тисяч, то зараз їх стало 143 тисячі. У мисливських угіддях у Новомосковському та Петриківському районах нарахували 527 фазанів та 250 сірих куріпок.

Збільшилася й кількість хутрових тварин. У 2023 році їх було 102 тисячі, цьогоріч — більше ніж 117 тисяч. У мисливських угіддях Східного лісового офісу нарахували 1092 хутрових тварини. Серед них, 966 зайців-русаків, 103 лисиці, 22 вовки та одна куниця лісова.

Також побільшало копитних. У 2023 році їх було 6365 голів. Станом на лютий цього року стало 8698. У Дніпровському районі помітили двох лосів, які не є характерним видом для нашого регіону. Загалом в угіддях Петриківської та Новомосковської філій нарахували 239 козуль та 116 кабанів.

"Фахівці зазначають, що збільшення диких тварин зумовлено їхньою “вимушеною міграцією”, через війну. Вони можуть як залишатися у наших лісах, так і йти далі, використовуючи Дніпропетровщину як буферну зону", — йдеться у дописі.

Через те, що Дніпропетровщина є прифронтовим регіоном, частину територій з міркувань безпеки не обстежували.

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