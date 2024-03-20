Став учасником ДТП: поліцейські на Житомирщині знайшли гранату у водія

Житель Коростеня став учасником аварії та поїхав з місця події. Коли поліцейські його зупинили, то виявили гранату з якою він їздив по місту. Правоохоронці розслідують, звідки взявся цей боєприпас.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, 19 березня близько пів п'ятої вечора до поліції надійшло повідомлення про ДТП у Коростені.

"19 березня у Коростені сталася аварія. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а 45-річний водій втік з місця події. Але свідки сказали, що керманич створював небезпечну ситуацію на дорозі. шукала його та його автомобіль. Коли поліція його зупинила на одній із вулиць Коростеня, з'ясували, що це місцевий житель. Водій вийшов з автомобіля, але тримав щось міцно в кишені куртки обома руками. Поліцейські безпечно вилучили підозрілий предмет. Виявилося, що це була граната Ф-1", — сказала Вікторія Дубовик.

Коростень, Житомирщина, 19 березня 2024 року. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

За інформацією речниці поліції, на місце події прибула слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП області. Боєприпас правоохоронці направили на експертизу. Слідчі розпочали розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного обігу зброї, боєприпасів або вибухових речовин. За вчинене причетному загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

"Крім того, чоловікові склали протоколи за адміністративні порушення. Бо він врізався автомобілем у дерево, мав ознаки сп’яніння та відмовився від медичного огляду", — повідомила Вікторія Дубовик.

Коростень, Житомирщина, 19 березня 2024 року. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

Зі слів речниці поліції, матеріали щодо 45-річногог водія направлені до суду. А саме, за статею 124 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловікові можуть накласти значні штрафи і позбавити права керування автомобілем на 1 рік.

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