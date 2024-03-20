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Через обстріли РФ без газу залишились два населені пункти Херсонської громади й котельня у Херсоні
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Через обстріли РФ без газу залишились два населені пункти Херсонської громади й котельня у Херсоні

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Наслідки обстрілів, Херсон
Наслідки російських обстрілів, Херсон, лютий 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Внаслідок обстрілів російськими військами території Херсонської громади без газопостачання залишились два населених пункти.

Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Пошкоджена газова мережа високого тиску. Внаслідок цієї аварії тимчасово відсутнє газопостачання у селищах Зеленівка та Текстильне.Також без газу — котельня у Таврійському мікрорайоні Херсона", — йдеться в дописі.

Аварійно-ремонтні роботи розпочнуть одразу, як дозволить безпекова ситуація, повідомив Мрочко. Після їх завершення газопостачання буде відновлене, додав він.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків.

Вранці 19 березня 2024 року на цій же дорозі троє людей потрапили під обстріл російської армії. Всі отримали легку контузію.

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