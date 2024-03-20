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24 лютого 2022 стали на захист України й загинули в один день — Василь Садрук, Ігор Дутчак і Андрій Худак із Франківщини
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24 лютого 2022 стали на захист України й загинули в один день — Василь Садрук, Ігор Дутчак і Андрій Худак із Франківщини

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Василь Садрук, Ігор Дутчак і Андрій Худак із Франківщини загинули на війні 19 березня
На війні загинули Василь Садрук, Ігор Дутчак й Андрій Худак . Фото: Facebook/Gromada Pasichna

На Запорізькому напрямку загинули військовослужбовці з Пасічнянської громади, що на Івано-Франківщині, Василь Садрук, Ігор Дутчак й Андрій Худак.

Про це у коментарі Суспільному повідомив голова Пасічнянської громади Андрій Гунда.

З його слів, Василь Садрук, Ігор Дутчак та Андрій Худак 24 лютого 2022 року долучилися до лав тероборони. Воювали у лавах 76 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Бійці загинули 19 березня 2024 року поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.

Що відомо про Василя Садрука

Старший сержант Василь Садрук народився 22 січня 1974 року. Жив у селі Пасічна.

Старший сержант Василь Садрук загинув на Запорізькому напрямку
Старший сержант Василь Садрук. Фото: Facebook/Gromada Pasichna

Що відомо про Ігоря Дутчака

Солдат Ігор Дутчак народився 26 серпня 1982 року. Жив у селі Пасічна. У нього залишилися дружина і діти.

На війні загинув Ігор Дутчак
Солдат Ігор Дутчак. Фото: Facebook/Gromada Pasichna

Що відомо про Андрія Худака

Молодший сержант Андрій Худак народився 10 жовтня 1988 року. Працював у Надвірнянському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. У нього залишилися дружина і діти.

"Андрій Богданович був прикладом та опорою для всієї своєї родини. Чесний, впевнений, добрий, життєрадісний — таким ми всі його запам’ятаємо", — написали про бійця працівники комбінату.

24 лютого 2022 року стали на захист України. На війні загинули Василь Садрук, Ігор Дутчак, і Андрій Худак з Франківщини
Молодший сержант Андрій Худак. Фото: Facebook/Gromada Pasichna

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