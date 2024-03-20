На Запорізькому напрямку загинули військовослужбовці з Пасічнянської громади, що на Івано-Франківщині, Василь Садрук, Ігор Дутчак й Андрій Худак.
Про це у коментарі Суспільному повідомив голова Пасічнянської громади Андрій Гунда.
З його слів, Василь Садрук, Ігор Дутчак та Андрій Худак 24 лютого 2022 року долучилися до лав тероборони. Воювали у лавах 76 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Бійці загинули 19 березня 2024 року поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.
Що відомо про Василя Садрука
Старший сержант Василь Садрук народився 22 січня 1974 року. Жив у селі Пасічна.
Що відомо про Ігоря Дутчака
Солдат Ігор Дутчак народився 26 серпня 1982 року. Жив у селі Пасічна. У нього залишилися дружина і діти.
Що відомо про Андрія Худака
Молодший сержант Андрій Худак народився 10 жовтня 1988 року. Працював у Надвірнянському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. У нього залишилися дружина і діти.
"Андрій Богданович був прикладом та опорою для всієї своєї родини. Чесний, впевнений, добрий, життєрадісний — таким ми всі його запам’ятаємо", — написали про бійця працівники комбінату.
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