На Вінниччині відкрили Центр психічного здоров’я, в якому одночасно можуть перебувати на 10 пацієнтів. З першого березня він функціонує у Бершадській окружній лікарні інтенсивного лікування.

Центр власними силами медики облаштували в одному із корпусів лікарні, повідомили на Facebook-сторінці Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА.

З пацієнтами працюють два лікарі-психіатри, два психологи, сім медичних сестер та п’ять молодших медичних сестер.

Директорка Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування Лілія Брикуля розповіла, що за час роботи уже пролікували 20 пацієнтів. Потрапити у відділення можна за направленням сімейного лікаря, за самозверненням чи коли привозить швидка.

"Це перша серед громад, де відкрили Центр психічного здоров’я. А вони мають бути у всіх кластерних та надкластерних закладах. Коли в країні війна, ми маємо дбати, як про фізичне здоров’я, так й про психічне. Лікарня працює, згуртований колектив. Є чітке бачення в якому напрямку потрібно рухатися далі", — зазначила директорка департаменту Ольга Задорожна.