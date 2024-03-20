На Львівщину почали евакуйовуватися жителі Сумської області

За тиждень з 11 до 17 березня волонтери спільноти "Медико-психологічна допомога" на Головному залізничному вокзалі Львова зустріли 243 людей, здебільшого це жителі Сумської та Запорізької областей.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА у Facebook.

Від початку року Львівщина прийняла 2248 евакуйованих. Це лише ті, хто прибув потягами.

"Дехто добирається у область автобусами або приватним транспортом.Також є ті, хто раніше тимчасово проживав у нашій області, але на якийсь час повертався додому. Переважно прибувають жінки з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, особи старшого віку та з інвалідністю", – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Для тих, хто прибуває на Львівщину і потребує прихистку, їжі, одягу чи іншої допомоги працює Гаряча лінія: 1684.