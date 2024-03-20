НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Парки Житомира готують до сезону: планують заробити понад 20 мільйонів гривень
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИДОЗВІЛЛЯМІСЦЕВА ВЛАДАГРОШІРегіони

Парки Житомира готують до сезону: планують заробити понад 20 мільйонів гривень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Гідропарк, парк, атракціони, пляж, Житомир
Відвідувачі житомирського Гідропарку, листопад 2023 року. Суспільне Житомир/Анна Максимова

У Гідропарку Житомира готуються до сезону: проводять облаштування туалетів та атракціонів. Загалом за сезон комунальне підприємство "Парк" планує отримати понад 20 мільйонів гривень доходу.

Про це 20 березня під час засідання виконкому Житомирської міської ради розповів директор комунального підприємства "Парк" Сергій Бондар.

За його словами, в Гідропарку вже закінчили облаштування модульного туалету. Планують вийти з пропозицією ще по одному ремонту туалету, який знаходиться в парку.

"Щодо модульного туалету, то там поставили нові лічильники, поміняли деякі труби. В старому туалеті вчора почали разом з водоканалом закінчувати прокладку труб і встановлення ще додаткових лічильників. Запустили воду", — сказав Сергій Бондар.

Він додав, що в Гідропарку актуальним залишається облаштування пляжної частини. Потрібно обновити пісок на дитячому і дорослому пляжах.

Парки Житомира готують до сезону: планують заробити понад 20 мільйонів гривень
Розгляд питання затвердження фінансового плану КП "Парк" на виконкому міськради, Житомир, 20 березня 2024 року. Житомирська міська рада/Скрин з онлайн-трансляції засідання

Загалом за сезон 2024 року КП "Парк" планує отримати дохід в сумі 20 мільйонів 74 тисяч гривень. Зокрема, від надання послуг діяльності атракціонів — 8 мільйонів 400 тисяч, При цьому на 120 тисяч гривень зменшено доходи від надання послуг діяльності дитячих атракціонів, сказав Сергій Бондар.

"Інші доходи підприємство планує отримати в розмірі 14 мільйонів 640 тисяч гривень. У фінансовому плані на 2024 рік надходження від торгівлі — 100 тисяч, відвідування пневматичного тиру – 20 тисяч гривень", — сказав під час виконкому Сергій Бондар.

Раніше Суспільне розповідало, як готують житомирський Гідропарк до зими. Працівники заготовляти корми для птахів і тварин у вольєрах, зрізали аварійні дерева.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Водоканал Хмельницький
У Хмельницькому боржникам перекривають водовідведення
Житомир, сміттєпереробний завод, переробка, тариф, Євгеній Барах, директор
В Житомирі після завершення опалювального сезону може зрости тариф на переробку сміття: якою буде ціна
Хмельницьктеплокомуненерго
Хмельничани заборгували 200 мільйонів гривень за тепло
Газова плита, газ, комунальні послуги
Обслуговування газових мереж: скільки сплачуватимуть мешканці Львівщини
На початок