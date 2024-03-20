Парки Житомира готують до сезону: планують заробити понад 20 мільйонів гривень

У Гідропарку Житомира готуються до сезону: проводять облаштування туалетів та атракціонів. Загалом за сезон комунальне підприємство "Парк" планує отримати понад 20 мільйонів гривень доходу.

Про це 20 березня під час засідання виконкому Житомирської міської ради розповів директор комунального підприємства "Парк" Сергій Бондар.

За його словами, в Гідропарку вже закінчили облаштування модульного туалету. Планують вийти з пропозицією ще по одному ремонту туалету, який знаходиться в парку.

"Щодо модульного туалету, то там поставили нові лічильники, поміняли деякі труби. В старому туалеті вчора почали разом з водоканалом закінчувати прокладку труб і встановлення ще додаткових лічильників. Запустили воду", — сказав Сергій Бондар.

Він додав, що в Гідропарку актуальним залишається облаштування пляжної частини. Потрібно обновити пісок на дитячому і дорослому пляжах.

Розгляд питання затвердження фінансового плану КП "Парк" на виконкому міськради, Житомир, 20 березня 2024 року. Житомирська міська рада/Скрин з онлайн-трансляції засідання

Загалом за сезон 2024 року КП "Парк" планує отримати дохід в сумі 20 мільйонів 74 тисяч гривень. Зокрема, від надання послуг діяльності атракціонів — 8 мільйонів 400 тисяч, При цьому на 120 тисяч гривень зменшено доходи від надання послуг діяльності дитячих атракціонів, сказав Сергій Бондар.

"Інші доходи підприємство планує отримати в розмірі 14 мільйонів 640 тисяч гривень. У фінансовому плані на 2024 рік надходження від торгівлі — 100 тисяч, відвідування пневматичного тиру – 20 тисяч гривень", — сказав під час виконкому Сергій Бондар.

Раніше Суспільне розповідало, як готують житомирський Гідропарк до зими. Працівники заготовляти корми для птахів і тварин у вольєрах, зрізали аварійні дерева.

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