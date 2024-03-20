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Ракетний удар РФ по Одесі 15 березня: у лікарнях залишається 20 людей
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Ракетний удар РФ по Одесі 15 березня: у лікарнях залишається 20 людей

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На стаціонарному лікуванні у медзакладах залишається 20 людей, які травмувались внаслідок ракетного удару по Одесі 15 березня.

Про це 20 березня повідомили в Одеській міській раді.

У міськраді зазначили, що у вкрай важкому стані залишається дві людини, у важкому стані — 12; у стані середньої важкості — шість.

"Лікарі спостерігають позитивну динаміку у лікуванні пацієнтів. Всі пʼять пацієнтів, які перебували в реанімаційних відділеннях (два пацієнти в опіковій реанімації та три пацієнти в загальній реанімації) переведені на продовження лікування до профільних відділень", — йдеться у повідомленні.

20 березня ще одна пацієнтка виписана на подальше амбулаторне лікування. Усього вісім людей виписали з лікарень.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Наразі відомо про 21 загиблого та понад 70 поранених. Серед загиблих — рятувальник Денис Колесніков, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

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