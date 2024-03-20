Поліцейські встановили причетність військового армії РФ до вбивства 29-річного цивільного під час тимчасової окупації села Нова Басань Ніжинського району. Росіянину повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою людей (ч. 1 статті 28, ч. 2 статті 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного ув’язнення.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що вбивство цивільного чоловіка сталося на вулиці села Нова Басань в пообідній час 28 лютого 2022 року. Того дня колони російської військової техніки рухались на Київ, уже досягли Нової Басані та окупували її.

Слідство встановило, що колона у складі п'яти БТР армії РФ у супроводі піших автоматників рухалася сільською вулицею. Їй назустріч виїхав цивільний легковик Citroen, який при наближенні до окупантів зупинився. Водій вийшов з-за керма і спробував заговорити з росіянами.

Ті бачили, що місцевий житель є цивільним, який перебуває під захистом міжнародних конвенцій, та не становить загрози озброєним військовим РФ.

Водночас підозрюваний, 22-річний житель Тамбовської області РФ, направив автомат в бік українця та його автівки й відкрив вогонь на ураження. Внаслідок чого потерпілий помер на місці від отриманих тілесних ушкоджень, а його легковик згорів.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.