Найближчим часом окупанти не зможуть переправляти військові вантажі залізницею з Росії через ТОТ до Криму, але РФ підтягує ресурс на окуповану частину Запорізької області, щоб звести цей альтернативний маршрут.

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Про це в етері Радіо Свобода розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Є певна зосередженість економічних зусиль на цьому напрямку. Але дуже суттєво впливає погода, не дозволяє окупантам проводити якісь нормально розгорнуті, просувні дії. Але тим не менш ми бачимо, що вони намагаються навколо цього процесу створити максимальний ефект будівництва року хоча б. Не будемо казати століття. Але будівництва року. І зараз ми не бачимо такої активності, яка б дозволила їм просуватися кілометрами", — заявила вона.

Також Гуменюк зазначила, що окупанти підтягують ресурс для того, щоб все ж таки створити собі цей альтернативний маршрут.

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