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10 тисяч доларів за "статус багатодітного батька": у Львові затримали юнака
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10 тисяч доларів за "статус багатодітного батька": у Львові затримали юнака

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Затримання підозрюваного у злочині
Правоохоронці затримали підозрюваного у переправленні чоловіків за кордон, березень 2024 року. . Пресслужба Львівської обласної прокуратури

19-річного львів'янина підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. За 10 тисяч доларів юнак обіцяв "клієнту" виготовити фіктивні документи про статус багатодітного батька.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, 19-річний львів'янин влаштував бізнес на виготовленні підроблених документів, які би давали можливість військовозобов'язаним виїхати за кордон. Так юнак пообіцяв "клієнту" за 10 тисяч доларів зробити фейкове свідоцтво про народження третьої дитини. Чоловіка затримали у центрі Львова під час одержання повної суми.

Правоохоронці затримали юнака, який сприяв виїзду військовозобов'язаних за кордон
Правоохоронці затримали підозрюваного після одержання конверта з грошима. Пресслужба Львівської обласної прокуратури

Львів'янину оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дев'яти років ув'язнення. Наразі прокурор скерував до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

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