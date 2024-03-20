У Чернігові правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у збуті наркотиків. Під час огляду поліцейські виявили та вилучили у них пакунки з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін вагою близько 500 грамів. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" сягає чверть мільйона гривень.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області на своєму офіційному сайті.

Як йдеться у повідомленні, пакунки з психотропними речовинами чоловіки отримали поштою та планували збути їх у Чернігові через "закладки".

"Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Чернігівщини затримали 31-річного місцевого мешканця та його спільника з партією амфетаміну. Поліцейські провели затримання якраз у момент, коли чоловіки отримали чергову партію забороненого товару".

Правоохоронці виявили зіп-пакети з наркотиками. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Під час огляду мобільного телефону чоловіка поліцейські знайшли листування, в якій він спілкувався з "клієнтами" про розкладання схованих дрібних порцій наркотиків через "закладки".

В оселях чоловіків провели обшуки та вилучили зіп-пакети з рослинною речовиною схожою на канабіс, пігулки, засоби для пакування, електронні ваги та місткості з залишками наркотичних засобів. Докази направили на проведення експертизи.

Поліцейські вилучили наркотики у підозрюваних. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Одного з чоловіків поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Щодо іншого підозрюваного наразі вирішується питання.

Досудове розслідування триває.

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