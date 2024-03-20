Неподалік села Горінчово, що в Хустському районі, сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля "Skoda" не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини дороги, внаслідок чого авто кілька разів перекинулось. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, його пасажирку госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією відомства, 19 березня близько 19:00 на автошляху "Хуст-Долина" патрульні виявили у кюветі автомобіль.

"47-річний житель села Горінчово, керуючи автомобілем "Skoda", не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини дороги, внаслідок чого автомобіль кілька разів перекинувся. Водій автомобіля від отриманих травм помер на місці аварії. Його пасажирку — 46-річну дружину — з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні", — йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людей, слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України. У справі призначили експертні дослідження, додали у відомстві.

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