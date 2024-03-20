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Через атаку РФ по Одещині 11 березня до повітря потрапило майже 80 тонн діоксиду вуглецю
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Через атаку РФ по Одещині 11 березня до повітря потрапило майже 80 тонн діоксиду вуглецю

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Рятувальник гасить пожежу.
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: pexels.com

Екологи підрахували суму збитків атмосферному повітрю внаслідок російської дронової атаки по Одещині 11 березня.

Про це 20 березня повідомили в Державній екологічні інспекції Південно-Західного округу.

Унаслідок влучання дрона в інфраструктурний об'єкт сталось загоряння складських будівель. Загальна площа пожежі склала одну тисячу квадратних метрів, через що до повітря потрапило майже 80 тонн діоксиду вуглецюТривка хімічна сполука, поширена в природних газах. Токсична дія діоксиду вуглецю виявляється при його вмісті в повітрі 3—4 % і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у вухах, психічному збудженні, непритомному стані., зазначили в екоінспекції.

"Загальний розмір шкоди, завданої атмосфері, складає 241 тисячу гривень", — зазначили у повідомленні.

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