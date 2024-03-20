З 25 квітня відновлять маршрут проходження Подільського шляху святого Якова (Camino Podolico) — з Вінниці до Кам'янця-Подільського. В тестовому режимі такий запрацював у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення з 2022 сезон проходження офіційно був закритий.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Visit Vinnitsia. Camino Podolico – це культурно-пізнавальний та паломницький маршрут з Вінниці до Кам’янця-Подільського через Бар за моделлю Шляхів святого Якова, які проходять через усю Європу. На сайті маршруту оновлюють інформацію для туристів і паломників. Запити від охочих пройти маршрут організатори отримують постійно. Надходять такі, зокрема, й від військових, ветеранів і членів сімей захисників.

"Нам багато пишуть (зокрема й військові), що планують або провести відпустку у такому форматі (як невеликий ретрит для психологічного відновлення в умовах війни), або зробити проходження маршруту з паралельним збором донатів для підтримки наших захисників і захисниць. Саме тому ще з кінця минулого року ми ведемо підготовку до повноцінного функціонування маршруту з необхідною інформаційною підтримкою та інфраструктурою", – сказав директор департаменту маркетингу міста і туризму Олександр Вешелені.

На сайті маршруту оновлюється інформація про місця запинки, де можна поїсти чи заночувати. Щоправда, їх радять завчасно бронювати. Також згодом доступною буде інформація про наявні укриття в громадах та загальні рекомендації щодо безпеки.

Незмінним атрибутом маршруту Camino Podolico залишається паспорт пілігрима. Його видаватимуть у Вінниці та Бару. У ньому необхідно проставляти штампи чи відмітки у населених пунктах, які проходить мандрівник чи паломник.

"Але для того, щоб отримати головний документ – сертифікат проходження маршруту – наявність відміток у кожній з громад не буде обов’язковою. Єдине, що має бути точно підтверджено – це неперервність маршруту: з Вінниці до Бару (сертифікат про проходження половини шляху пішки) або з Вінниці до Кам’янця-Подільського (сертифікат про проходження або долання на велосипеді всіх 250 кілометрів Camino Podolico)", — йдеться у дописі.

Організатори планують розширити маршрут Camino Podolico. На ньому, зокрема, з'являться альтернативні гілки. Родзинкою також називають ділянку до єдиної діючої на Поділлі церкви й джерела святого Якова, які розташовані приблизно за 30 кілометрів від Кам’янця-Подільського у селі Панівці Тернопільської області.