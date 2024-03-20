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У закладах освіти Житомира створять "кімнати Героїв", а на фасаді ліцею №6 встановлять пам'ятну дошку загиблому офіцеру
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У закладах освіти Житомира створять "кімнати Героїв", а на фасаді ліцею №6 встановлять пам'ятну дошку загиблому офіцеру

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Меморіальна дошка Володимиру Савицькому
На фасаді ліцею №6 встановлять пам'ятну дошку загиблому офіцеру Володимиру Савицькому. Житомирська міська рада, 20 березня 2024 року

У закладах освіти Житомира створять "кімнати Героїв", а на фасаді ліцею №6 встановлять меморіальну дошку загиблому у вересні 2022 року офіцеру ЗСУ Володимиру Савицькому.

Таке рішення ухвалили 20 березня на черговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради.

"Розглянувши звернення військової частини А-4350 про надання згоди на встановлення пам'ятної дошки Володимиру Дем'яновичу Савицькому на фасаді ліцею №6, виносили питання на комісію з топоніміки, питання відпрацювали. Просимо встановити та погодити ескіз дошки на приміщенні ліцею №6. Її розташують при вході справа. Дошка буде з оргскла", — повідомила заступниця директора департаменту містобудування та земельних відносин, головна архітекторка Житомира Ольга Бронштейн.

У закладах освіти Житомира створять "кімнати Героїв", а на фасаді ліцею №6 встановлять пам'ятну дошку загиблому офіцеру
Проєкт фасаду ліцею №6, де встановлять пам'ятну дошку загиблому офіцеру Володимиру Савицькому. Житомирська міська рада, 20 березня 2024 року

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що встановлення пам'ятних дошок є складним питанням.

"Всі ці люди заслуговують на нашу пам'ять про їхній подвиг, тому тут ніяких питань бути не може. Але ми всі розуміємо кількість людей, які, на жаль, загинули і ще загинуть у цій війні. Ми не можемо нікому відмовляти, це неправильно, бо не маємо права оцінювати, хто достойний чи недостойний. Рідні всіх, хто загинув, мають право на цю пам'ять. Потрібно з департаментом освіти відпрацювати в кожній школі, в кожному навчальному закладі, щоб створити там "куточок" чи "кімнату" Героїв, де буде вся інформація про цих людей. Має бути один стандарт по всіх закладах, високий рівень, максимальна інформація, щоб діти розуміли у кожній школі, хто з ними поруч навчався", — сказав Сергій Сухомлин.

Раніше Суспільне повідомляло, що 12 жовтня 2022 року у Житомирі попрощалися з військовослужбовцем, який загинув в боях з військами РФ — захисником Донецького аеропорту "кіборгом" Володимиром Савицьким.

Також Суспільне повідомляло, що 23 березня 2023 року рідним загиблого офіцера вручили державну нагороду — орден Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

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