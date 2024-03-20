Марія Леонова з Дніпра стала віцечемпіонкою турніру з тхеквондо у Болгарії

Спортсменка з Дніпра Марія Леонова стала віцечемпіонкою турніру з тхеквондо WTF у Болгарії.
Про це йдеться на сторінці відділення НОК України у Дніпропетровській області.
Спортсменка Марія Леонова у чвертьфіналі змагань (у ваговій категорії - 63 кг) перемогла юніорку з Угорщини, а у півфіналі – спортсменку з Греції. Проте у фіналі змагань Марія поступилася юніорці з Чорногорії.
Тренер спортсменки Павло Пшеничніков.
Міжнародний рейтинговий турнір серед юніорів та кадетів з тхеквондо WTF E-2 Ramus Sofia Open проходив 16-17 березня у столиці Болгарії – місті Софія.
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