Процес об'єднання Поліського національного університету і Житомирського держуніверситету імені Івана Франка на час проведення Національного мультипредметного тестування та вступної кампанії призупиняють.

Про це 20 березня під час брифінгу в Житомирській ОВА сказав її очільник Віталій Бунечко, посилаючись на рішення Міністерства освіти та науки України.

На сторінці Міносвіти у мережі Facebook 20 березня опублікували повідомлення, у якому сказано, що на час НМТ і вступної кампанії МОН призупиняє усі процеси модернізації закладів вищої освіти. Виключенням стануть три проєкти розпорядження, які вже перебувають на погодженні. Стосуються вони об’єднання закладів вищої освіти у Львові, Кривому Розі та Дніпрі.

Говорячи про об'єднання Поліського національного університету та Житомирського державного університету імені Івана Франка, Віталій Бунечко сказав, що у цьому випадку мала місце так звана дискомунікація.

"Відбулася дискомунікація з боку МОН, бо починати процес вивчення можливості об'єднання треба було із спілкування із суспільством та стейкхолдерами — ректорами, студентськими об'єднаннями, ОДА і суспільством загалом. Після наради в МОН, куди не були запрошені представники нашої ОВА. Ми не є власниками вищих навчальних закладів, вони підпорядковуються лише Міносвіти. Ми почали вивчати спроможність наших вузів, своє кінцеве бачення ми озвучимо, коли закінчимо аналіз спроможності всіх наших вищих закладів освіти і видамо цю пропозицію Міносвіти", — сказав Віталій Бунечко.

За його словами, аналізуватимуть фінансові звіти закладів вищої освіти Житомирщини, кількість абітурієнтів, конкури на місця. Стосуватиметься це усіх п'яти закладів вищої освіти області, в тому числі, і військового інституту.

Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Клименко

Віталій Бунечко сказав, що іншого шляху, окрім укрупнення закладів вищої освіти, для України немає.

"Що стосується Житомирщини, ми зможемо продовжити цей діалог серед літа — після завершення вступної кампанії. Цікаво також, що всі ректори були повідомлені про те, що процес реорганізації призупинено. В МОН стверджують, що запущений в дію був не сам процес приєднання, а процес вивчення і перших консультацій. Головне, що ми не говорили об'єднувати, а говорили, що починаємо вивчати, і від слова "вивчати" сталася підміна понять. Зараз ми як дорадчий орган будемо спілкуватися з Міносвіти і проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами", — поінформував голова ОВА.

Що відомо про об'єднання університетів у Житомирі

Раніше стало відомо, що у 2024 році Міністерство освіти і науки України планує об’єднати заклади вищої освіти для підвищення якості освіти та ефективного використання фінансів.

Ректори трьох університетів у коментарі Суспільному озвучили свою позицію щодо можливого об'єднання їхніх закладів вищої освіти.

У лютому 2024 року ректор Поліського національного університету Олег Скидан розповів Суспільному про те, що процес об’єднання Поліського національного та Житомирського державного університету імені І. Франка розпочали у 2023 році.

28 лютого заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький пояснив Суспільному, чому в Житомирі має бути лише два державні заклади вищої освіти.

З 2 березня на сторінці Facebook Поліського національного університетупочали з'являтися відео та дописи студентів і випускників, що виступають "Проти знищення Поліського національного університету".

3 березня стало відомо, що під час Наглядової ради Поліського національного університету її члени прийняли одноголосне рішення звернутися до Президента України, ВРУ, Кабміну, РНБО, міносвіти, Житомирської ОВА, Житомирської облради, Житомирської міськради з вимогою втрутитися в ситуацію та зупинити процес реорганізації Поліського національного університету шляхом його приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка.

4 березня у Житомирі студенти Поліського національного університету вийшли на протест проти ліквідації їхнього навчального закладу шляхом приєднання із Житомирським державним університетом імені Івана Франка.

7 березня під час сесії облради студенти Поліського університету вийшли протестувати під облдержадміністрацію проти реорганізації свого вишу. Учасники акції висловили незгоду щодо приєднання їхнього навчального закладу до ЖДУ.

В інтерв'ю Суспільному Житомир заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що в одному з житомирських університетів звільняються викладачі, а також проректорка, яка переходить працювати в Житомирську політехніку. У коментарі Суспільному ректор Поліського національного університету Олег Скидан підтвердив, що мова йде про працівників та проректорку їхнього навчального закладу.

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