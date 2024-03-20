Гектари земель, крипта і самовари: що декларували київські депутати

Більше десятка земельних ділянок, колекція монет, антикварні вироби, ювелірні прикраси та бібліотека XVIII–XIX століть — це лише частина того, що відтепер можна знайти у деклараціях депутатів Київради.

Про це повідомляє рух "Чесно", який проаналізував електронні декларації столичних депутатів за 2021 та 2022 роки.

Зазначається, що земельні ділянки є одним із найчастіших об'єктів декларування у депутатів Київради. У багатьох їх одна чи дві, проте є кілька депутатів, які помітно вирвалися у число лідерів. Очолює цей список депутат від фракції “Європейської солідарності” Вадим Сторожук, у декларації якого зазначено 28 земельних ділянок у Київській області.

Земельні магнати столиці. Фото: рух "Чесно"

Аналітики громадського руху "Чесно" також розповідають, що особливістю декларацій столичних депутатів останніх років є наявність у них криптовалютних заощаджень.

"Водночас наразі це точкове явище, а не помітна загальна тенденція всієї Київради. Єдиним депутатом, який мав у своїй власності криптоактиви в обох деклараціях — 2020 і 2022 років, є депутат УДАРу Дмитро Білоцерківць", — йдеться у повідомленні.

Окрім найбільш типових об'єктів декларування, примітною і цікавою залишається й категорія "цінне рухоме майно". Туди депутати вносять автівки, які їм належать, а також різноманітні колекції та об'єкти: від годинників та ікон до більярдних столів та виробів антикваріату.

"Лідером за розміром автопарку є Віталій Нестор від фракції “Батьківщини” — у нього задекларовано шість автівок, одна з яких належить його матері. На другому місці одразу кілька депутатів із фракції УДАРу: Олесь Маляревич, Владислав Андронов та Катерина Кириченко, у власності яких перебуває по п’ять автівок. Примітно й те, що автопарк міського голови Києва помітно збільшився з 2020 року: у 2020 році Віталій Кличко задекларував одне авто, а вже у 2022 — чотири", — йдеться у статті руху "Чесно".

Деякі депутати також декларували колекції мистецтва. Наприклад, Марина Порошенко з фракції "Європейська солідарність" та Катерина Кириченко з фракції "УДАР" мають колекції скульптур, картин, ескізів та фотографій, що, зокрема, належать їхнім чоловікам.

Подружжя Порошенків має у колекції 48 одиниць: картини українських та російських майстрів XIX–XX століть, картини старих майстрів. серед яких є картини Айвазовського, Боттічіні та Брюллова, а також колекція скульптур XIX–XX століть.

У колекція Катерини Кириченко із фракції УДАРу — 85 творів мистецтва. Серед них: 13 скульптур, 5 ескізів до картин, 7 фотографій та 60 картин.

Проте у деяких деклараціях можна знайти й нетипові колекції.

"До прикладу, Володимир Яловий із забороненої партії ОПЗЖ у 2020 та 2022 роках задекларував приватну бібліотеку, що складається із книг ХХ століття та налічує близько 350 примірників. Крім того, у декларації депутата можна знайти колекцію вин із різних країн світу, яка налічує 710 пляшок", — підрахували у "Чесно".

Проте не книгами єдиними: Олег Костюшко із фракції УДАРу є прихильником антикварних виробів, тож задекларував колекцію старовинних самоварів, загальна кількість яких складає 34 одиниці й коштує майже пів мільйона гривень. Аналітики руху "Чесно звернули увагу, що про те, що політик ще у 2020 році розповідав у Facebook, що таке захоплення "виникло як спосіб захисту від стресів".

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 10 грудня 2023 року відкрило публічний цілодобовий доступ до реєстру декларацій.

Декларування під час війни

Як відомо, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії після 24 лютого 2022 року обов'язкове подання декларацій було призупинене.

У Transparency International Україна поінформували, що лише третина всіх посадовців подали декларації за 2021 рік.

30 січня 2023 року посли країн G7 та ЄС виступили за якнайшвидше ухвалення в Україні Державної антикорупційної програми та відновлення е-декларування та фінансового звітування політичних партій.

5 вересня 2023 року Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №9534 про повернення е-декларування, однак не підтримала правку про негайне відкриття реєстру е-декларацій.

6 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для відновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Звернення за день набрало необхідну кількість підписів.

12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон №9534 про відновлення електронного декларування, і закликав нардепів якнайшвидше проголосувати за відкриття реєстру декларацій.

Верховна рада 20 вересня схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського про відкриття реєстру декларацій.

10 жовтня Зеленський підписав закон №9534 про відновлення електронного декларування під час воєнного стану, повторно ухвалений з правкою.