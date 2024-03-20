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"Займаємося з роботами": як працює STEM-клас у полтавській школі
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"Займаємося з роботами": як працює STEM-клас у полтавській школі

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У Полтавській школі № 37 дітям проводять уроки у новому STEM-класі. Це кабінет із сучасною комп’ютерною та іншою технікою для того, аби проводити заняття з кількох предметів.

STEM-кабінет орієнтований на учнів сьомих класів, які є пілотними щодо впровадження концепції Нової української школи. Про це Суспільному розповіла класна керівниця Олена Юхименко:

"STEM ― що це таке? Це поєднання декількох наук: тобто інформатики з математикою, з фізикою, з біологією. У НУШ передбачається інтеграція, інтегровані курси. На пілотні класи була в цьому році виділена субвенція. Виділено було коштів мільйон там з копійками (гривень ― ред.)".

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Під час уроків діти використовують, зокрема, інтерактивну дошку та власні смартфони. Суспільне Полтава
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Діти на уроках у STEAM-класі займаються у групах. Суспільне Полтава
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Один із роботів, який склали семикласники. Суспільне Полтава
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Приміщення для STEAM-класу відремонтували за гроші з місцевого бюджету. Суспільне Полтава
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Група семикласників під час уроку. Суспільне Полтава
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Один із роботів, який програмують у STEAM-класі. Суспільне Полтава
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Прилади для занять із учнями початкових класів. Суспільне Полтава

Створення STEM-класу пілотного проєкту НУШ профінансували із державної субвенції Міністерства освіти та з місцевого бюджету за співвідношенням 70 на 30%. Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Гроші від МОН витратили на обладнання, а ремонт зробили за гроші громади.

Семикласник Олексій Запека Суспільному розповів:

"Загалом тут все чудове. Але більше всього подобається по типу отаких, як всяких роботів, програмування і все. Тому що ти можеш створювати те, що хочеш ти".

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3D-принтер у STEM-класі. Суспільне Полтава
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Семикласниця із мікроскопом, який купили для STEM-класу. Суспільне Полтава
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Мікроскоп, який купили для STEM-класу. Суспільне Полтава
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Обладнання для мікроскопу. Суспільне Полтава
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Апаратура для знімання та редагування фото і відео. Суспільне Полтава
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Студійне світло, яке закупили для STEM-класу. Суспільне Полтава
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Обладнання, яке закупили для STEM-класу. Суспільне Полтава

Для занять дітей закупили комп’ютерну техніку, програмне забезпечення, набори для збирання роботів, мікроскоп, обладнання для фото та відеозйомки тощо. Учителька інформатики Полтавської школи № 37 Олена Самойленко сказала:

"Це концепція, яка дозволяє дітям не просто отримувати знання, а й розуміти, де вони їх втілюють у своєму житті. Тут можна проводити уроки з робототехніки, з інформатики, з біології, оскільки ми вже закупили інвентар. Можна трудове навчання, в принципі, так само ― це моделювання і з дітьми поробки на 3D-принтері".

Під час занять діти використовують власні смартфони, а також програмують роботів за допомогою інтерактивної дошки. Семикласник Анатолій Макаров Суспільному розповів:

"Займаємося з роботами, і нам треба просто робити програмний код та робити так, щоб ця штучка їздила, скажімо так".

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