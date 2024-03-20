"Займаємося з роботами": як працює STEM-клас у полтавській школі

У Полтавській школі № 37 дітям проводять уроки у новому STEM-класі. Це кабінет із сучасною комп’ютерною та іншою технікою для того, аби проводити заняття з кількох предметів.
STEM-кабінет орієнтований на учнів сьомих класів, які є пілотними щодо впровадження концепції Нової української школи. Про це Суспільному розповіла класна керівниця Олена Юхименко:
"STEM ― що це таке? Це поєднання декількох наук: тобто інформатики з математикою, з фізикою, з біологією. У НУШ передбачається інтеграція, інтегровані курси. На пілотні класи була в цьому році виділена субвенція. Виділено було коштів мільйон там з копійками (гривень ― ред.)".
Створення STEM-класу пілотного проєкту НУШ профінансували із державної субвенції Міністерства освіти та з місцевого бюджету за співвідношенням 70 на 30%. Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Гроші від МОН витратили на обладнання, а ремонт зробили за гроші громади.
Семикласник Олексій Запека Суспільному розповів:
"Загалом тут все чудове. Але більше всього подобається по типу отаких, як всяких роботів, програмування і все. Тому що ти можеш створювати те, що хочеш ти".
Для занять дітей закупили комп’ютерну техніку, програмне забезпечення, набори для збирання роботів, мікроскоп, обладнання для фото та відеозйомки тощо. Учителька інформатики Полтавської школи № 37 Олена Самойленко сказала:
"Це концепція, яка дозволяє дітям не просто отримувати знання, а й розуміти, де вони їх втілюють у своєму житті. Тут можна проводити уроки з робототехніки, з інформатики, з біології, оскільки ми вже закупили інвентар. Можна трудове навчання, в принципі, так само ― це моделювання і з дітьми поробки на 3D-принтері".
Під час занять діти використовують власні смартфони, а також програмують роботів за допомогою інтерактивної дошки. Семикласник Анатолій Макаров Суспільному розповів:
"Займаємося з роботами, і нам треба просто робити програмний код та робити так, щоб ця штучка їздила, скажімо так".
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