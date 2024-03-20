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Переселенців розселятимуть у відремонтовані хмельницькі гуртожитки: хто має право на першочерговий переїзд
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Переселенців розселятимуть у відремонтовані хмельницькі гуртожитки: хто має право на першочерговий переїзд

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Близько 200 місць для переселенців підготували у відремонтованих і реконструйованих приміщеннях двох хмельницьких гуртожитків. На ремонт та облаштування приміщень витратили майже півтора мільйона євро грантових коштів.

Про це Суспільне Хмельницький розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок.

За його словами, у гуртожитку на Інститутській відремонтували півтора поверхи. В адмінприміщенні на Кам’янецькій реконструювали під гуртожиток два з половиною поверхи.

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Відремонтована кімната у гуртожитку для переселенців, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

"Будинок на Інститутській, 12/1 відремонтований повністю: завезені всі меблі, обладнання і я думаю днями можемо вже розселяти в тому будинку людей. Інший проєкт — це Кам’янецька, 74. Там також більшість будівельних робіт виконано. І зараз ми на етапі придбання техніки й меблів. Ми плануємо на початку квітня спільно з представниками Євросоюзу і НЕФКО презентувати ці відремонтовані об’єкти", — сказав Василь Новачок.

774 сім’ї та одиноких громадян-переселенців перебувають на обліку для отримання тимчасового жила у Хмельницькій територіальній громаді, розповів начальник відділу обліку та розподілу житлової площі Анатолій Коростіль. Такий облік, каже, ведуть з 20 червня 2022 року.

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Відремонтована кухня у гуртожитку для переселенців, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

"По вулиці Інститутській, 12/1 будуть повернуті на проживання ті внутрішньопереміщені особи, які проживали там починаючи з 2014 року. Житло, яке залишиться, будуть пропонувати, відповідно до рейтингу, іншими переселенцям. В першу чергу це люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб з-поміж військовослужбовців, учасників бойових дій. Згідно з постановою 495, вони будуть мати найвищий рейтинг — 50 балів. Наразі таких близько 50 сімей і одиноких громадян. Вони мають рейтинг від 50 до 57 балів. Далі — багатодітні сім’ї, рейтинг — 27 балів. Сім’я з неповнолітніми дітьми два чоловіки — два бали. Сім’ї з дітьми, які постраждали внаслідок військової агресії будуть мати більші бали. Якщо це інваліди чи пенсіонери, то бали будуть сумуватися", — пояснив Коростіль.

Це житло, каже Анатолій Коростіль, надається безкоштовно в тимчасове користування.

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