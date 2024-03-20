До міжнародної акції "Щаслива лапа" долучилися діти, батьки та вчителі однієї зі шкіл Дніпра. За тиждень вони зібрали допомогу для тварин місцевого притулку.

Скільки людей долучилося та як зібране допоможе тваринам – у матеріалі Суспільного.

Двох цуценят, Антошку та Капітошку, привезли з притулку до однієї зі шкіл Дніпра. Тут до міжнародної акції “Щаслива лапа” діти, батьки та вчителі збирали допомогу для тварин. Сухий корм та простирадла для собачих ліжок приніс учень Давид.

"Щоб вони коли гуляли, вони могли прийти кудись і на м’якому полежати. Ми повинні їм допомагати. Бо дуже багато людей кидають через війну своїх тварин. Але не можна. Це те ж саме, що й кинути свого родича", – каже Давид.

Учень школи Давид. Фото: Суспільне Дніпро

До акції долучилася й родина Марка. Для тварин у притулку вони зібрали миски та крупи. Хлопець каже: допомагає ще й безхатнім котам та собакам біля свого будинку.

"На районі, коли я йду зі школи, я можу зайти в магазин та купити їм їжу та принести. Бо вони як наші молодші брати й діти. Вони не можуть побудувати собі дім та сходити в магазин, аби купити собі їжі, ми повинні їм допомагати", – розповів він.

Учень школи Марк. Фото: Суспільне Дніпро

"Якщо ми не будемо допомагати, тварини помруть. Я сьогодні дуже хочу забрати цього цуценя додому. Тому що ми давно хочемо для нашого рідного собаки друга", – каже учениця Мілана.

Учениця школи Мілана. Фото: Суспільне Дніпро

Все необхідне для собак та котів збирали майже всі учні школи та їхні батьки. За словами педагогині Наталі Васильєвої, це понад 300 родин. Допомогу тваринам діти приносили майже тиждень. Зібране відвезли у притулок.

"Ми збираємо кожного року. Це мабуть ми вже років 7 приймаємо участь і допомагаємо. Але так, як сьгодні, масово, це мабуть вперше", – зазначила вона.

Зібрана допомога для тварин притулку. Фото: Суспільне Дніпро

На так звані уроки доброти тварин з цього притулку запрошують понад 5 років, розповідає його керівниця Ганна Дмитрієва. Результат цієї акції – понад 40 кілограмів сухого корму та ще 20 пакетів з крупою. Цього, каже Ганна, тваринам вистачить лише на одну добу.

"У нас на утриманні перебувають порядка 60 цуциків. Купити пелюшки в аптеці, це дуже дорого. А перестилати треба по декілька разів на день", – розповіла керівнция притулку.

Наразі у притулку мешкають близько трьохсот тварин, каже Ганна. Щодня вони потребують сухого корму, м’яса, простирадл, вакцин, ліків та іншого. Тож такі акції, зазначає жінка, допомагають прихистку працювати та приймати нових тварин. Ганна додає: за декілька днів їх запрошують забрати необхідне вже в іншій школі Дніпра.

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