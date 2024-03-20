На Тернопільщині у ДТП травмувалися четверо людей

На Тернопільщині у дорожньо-транспортній пригоді травмувалися водій і троє пасажирів.
Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.
ДТП трапилася вчора, 19 березня, близько 20:30 неподалік села Вишгородок, Лановецької територіальної громади.
Водій автомобіля "TOYOTA RV-4" не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся.
"Водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Їх бригада екстреної медичної допомоги доправила до хірургічного відділення", — йдеться у повідомленні.
Водій та пасажири жителі Харкова.
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