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На Тернопільщині у ДТП травмувалися четверо людей
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На Тернопільщині у ДТП травмувалися четверо людей

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ДТП на Тернопільщині
Аварія біля Вишгородка. Фото: Управління Нацполіції в Тернопільській області

На Тернопільщині у дорожньо-транспортній пригоді травмувалися водій і троє пасажирів.

Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

ДТП трапилася вчора, 19 березня, близько 20:30 неподалік села Вишгородок, Лановецької територіальної громади.

Водій автомобіля "TOYOTA RV-4" не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся.

"Водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Їх бригада екстреної медичної допомоги доправила до хірургічного відділення", — йдеться у повідомленні.

Водій та пасажири жителі Харкова.

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