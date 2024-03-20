У Кіровоградській області уночі мікроавтобус врізався в дерево. Аварія сталася біля Канатового Великосеверинівської громади Кропивницького району. Рятувальників туди викликали о 00:50.
Про це Суспільному розповіла речниця пресслужби управління ДСНС України в області Оксана Мачак.
Щоб витягти водія, рятувальники розрізали машину.
Рятувальники передали водія медикам. Фото: Управління ДСНС в Кіровоградській області
46-річного чоловіка відвезли в лікарню швидкої медичної допомоги, розповів Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Олександр Ярошенко.
"Чоловік має відкритий перелом правого коліна. Там в області правого коліна рвана рана з уламками кісток і кровотечею. На той час стан був середньої важкості. На місці зробили знеболення, зафіксували, наклали асептичну пов’язку. Доправили в лікарню й прооперували".
Речниця Кіровоградської поліція Віталіна Бевзенко сказала Суспільному, обставини того, чому водій виїхав за межі дороги, поліцейські з'ясовують.