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На Кіровоградщині мікроавтобус врізався в дерево. Водія витягли з понівеченої автівки
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На Кіровоградщині мікроавтобус врізався в дерево. Водія витягли з понівеченої автівки

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Аварія біля Канатового, 20 березня 2024 року
Автобус врізався в дерево біля Канатового. Фото: Управління ДСНС в Кіровоградській області

У Кіровоградській області уночі мікроавтобус врізався в дерево. Аварія сталася біля Канатового Великосеверинівської громади Кропивницького району. Рятувальників туди викликали о 00:50.

Про це Суспільному розповіла речниця пресслужби управління ДСНС України в області Оксана Мачак.

Щоб витягти водія, рятувальники розрізали машину.

На Кіровоградщині мікроавтобус врізався в дерево. Водія витягли з понівеченої автівки
Рятувальники передали водія медикам. Фото: Управління ДСНС в Кіровоградській області

46-річного чоловіка відвезли в лікарню швидкої медичної допомоги, розповів Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Олександр Ярошенко.

"Чоловік має відкритий перелом правого коліна. Там в області правого коліна рвана рана з уламками кісток і кровотечею. На той час стан був середньої важкості. На місці зробили знеболення, зафіксували, наклали асептичну пов’язку. Доправили в лікарню й прооперували".

Речниця Кіровоградської поліція Віталіна Бевзенко сказала Суспільному, обставини того, чому водій виїхав за межі дороги, поліцейські з'ясовують.

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