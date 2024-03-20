У Рівному в ДТП травмувався неповнолітній водій мотоцикла

У Рівному внаслідок ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. 17-річного хлопця госпіталізували до лікарні із відкритим переломом ноги.

Про це 20 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.

Про ДТП на бульварі Богдана Хмельницького правоохоронцям повідомили медики швидкої 19 березня орієнтовно о 19:00.

"На місці події слідчий встановив, що 33-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo не врахував дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив бокове зіткнення з мотоциклом Lifan, яким керував 17-річний житель обласного центру. Зі слів водія легковика, він об’їжджав вибоїну", — розповіла Катерина Загурська.

Вона зазначила, що мотоцикліста госпіталізували до лікарні з відкритим переломом ноги. Він був у мотошоломі, посвідчення водія відповідної категорії не мав.

Водій легковика, відповідно до огляду на стан сп'яніння, був тверезий.

Транспортні засоби вилучили. Тривають слідчі дії.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook