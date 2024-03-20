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Розстрілював цивільні авто у Гостомелі: правоохоронці повідомили про підозру російському військовому
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Розстрілював цивільні авто у Гостомелі: правоохоронці повідомили про підозру російському військовому

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Кладовище розстріляних машин
Чоловік проходить повз звалище обстріляних та згорівших автомобілів поблизу Ірпеня. Чоловік проходить повз звалище обстріляних та згорівших автомобілів поблизу Ірпеня, Київщина, 11 квітня 2022 р. Фото: AP Photo/Євгеній Малолетка

Правоохоронці встановили особу офіцера Національної гвардії Росії. Його звинувачують у розстрілі цивільних авто у Гостомелі на Київщині.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що в окупованому Гостомелі підозрюваний та його співслуживці отримали наказ від командира на вбивство цивільного населення.

"25 лютого 2022 року, перебуваючи на бойових позиціях в районі вулиць Шевченка та Свято–Покровської, він без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, що рухався по вул. Шевченка в напрямку м. Буча", — йдеться у повідомленні.

Розстрілював цивільні авто у Гостомелі: правоохоронці повідомили про підозру російському військовому
Підозрюваний військовослужбовець РФ. Фото: Київська обласна прокуратура/Telegram

Правоохоронці з'ясували, що водій автівки отримав численні вогнепальні поранення. Згодом чоловікові вдалось врятуватись. Загалом військовослужбовці загону причетні до розстрілу 12 транспортних засобів в Гостомелі, внаслідок чого вбито 11 мирних жителів, а 15 — поранено.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заступнику командира взводу спецпідрозділу військ Нацгвардії РФ по Красноярському краю повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст.15, ч.2 ст.28 ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У грудні 2023 року глава МВС Ігор Клименко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські відкрили понад 105 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових.

У вересні минулого року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини. Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Станом на серпень минулого року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

Також воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.

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