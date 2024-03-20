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Автостоянка без дозвільних документів: конфлікт між мешканцями будинку на вулиці Вітрука у Житомирі
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Автостоянка без дозвільних документів: конфлікт між мешканцями будинку на вулиці Вітрука у Житомирі

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Мешканці будинку №43 на вулиці Вітрука у Житомирі скаржаться на сусідів, які вирішили облаштувати автостоянку на місці зелених насаджень. Сусіди ж пояснюють, що за планом прибудинкової території на цьому місці передбачена стоянка.

Мешканка третього під’їзду будинку №43 на вулиці Вітрука Наталія Кучер кореспондентам Суспільного розповіла, що сусіди не мають дозволів на будівництво стоянки.

"13 лютого ми помітили перестановку на території нашої прибудинкової зони. Почали викопуватись кущі та зрізатися дерева. Потім, 17 лютого, розпочали зрізати дерева, щоб створити майданчик для стоянки автомобілів. Ми зверталися до нашого дільничого, подавали заяву. Зверталися в міську раду з проханням допомогти нам у вирішенні питання щодо благоустрою, незаконного зрізання дерев. І до нашого "КомЕнерго", — сказала Наталія Кучер.

Мешканка четвертого під’зду Інна розповіла, що за планом прибудинкової території, затвердженим директором "КомЕнерго-Житомир" Павлом Піщуліним, на цьому місці має бути стоянка. Для її облаштування, жінка зібрала підписи мешканців свого під’їзду.

Зі слів Павла Піщуліна, дозволів для розміщення автостоянки мешканцям четвертого під’їзду компанія не надавала.

"Ми надали офіційну відповідь мешканцям. Вони до нас звернулися офіційно, чи надавали ми якийсь дозвіл на розміщення автостоянки там. Ми відповіли: ніякого дозволу або заперечення, це не в нашій компетенції. Ми не маємо відношення до цього питання взагалі. Ми тільки здійснюємо санітарне прибирання і все", — говорить Павло Піщулін.

Завідувач сектору з питань благоустрою міської муніципальної інспекції Андрій Гузовський повідомив, що спеціаліст з питань благоустрою обстежив ділянку на вулиці Вітрука 43 і власникам автомобілів, які поставили їх на території зелених насаджень, залишили приписи. Після цього представники четвертого під’їзду звернулися до муніципальної інспекції.

"Вони представили документи. По-перше, це рішення зборів співмешканців четвертого під’їзду, де майже одноголосно вони проголосували за облаштування автостоянки. Крім того, вони надали схему прибудинкової території цього будинку, де було вказано, що на місці розміщення цих автотранспортних засобів повинна бути автостоянка", — пояснив Андрій Гузовський.

За словами Андрія Гузовського, прибудинкова ділянка перебуває у комунальній власності, тому для проведення будівельних робіт потрібні відповідні дозволи. Зокрема, мешканцям четвертого під’їзду необхідно звернутися до Комісії з безпеки дорожнього руху, надати схему розміщення автостоянки та отримати всі необхідні дозволи.

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