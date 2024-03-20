На Черкащині понад 800 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування чекають на власний дім. Держава має надати соціальне житло, або виплатити грошову компенсацію, проте помешкання отримують одиниці.

Нині на квартирному обліку перебувають 220 дітей від 16 до 18 років та 660 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування від 18 до 23 років. Розповіла Суспільному начальниця Черкаської обласної служби у справах дітей Оксана Покатілова.

18-річна Ярослава разом з прийомною родиною виїхала з Краматорська. Нині вони проживають в Кам'янці.

"Ми очікували, що розпочнеться війна, тому позбирали собі невеликі валізи. І коли тільки почався обстріл, о десятій годині ранку 24 лютого вже виїжджали з Краматорська. І тоді ми приїхали сюди, на Черкащину, до родичів", – розповіли батьки — Людмила та Андрій Ткаченки.

Прийомна сімʼя з Краматорська нині проживає на Черкащині. Суспільне Черкаси

Власний будинок, зі слів пані Людмили, придбали рік тому. Пригадала, що коли брали до себе 10-річну Ярославу, всі дивувалися:

"Люди в соцслужбі дивувалися, коли ми почали оформлювати всі документи. Казали: ви схожі, як мати і донька".

Нині Ярослава повнолітня. Тож держава пропонує їй кілька варіантів, розповіла названа мама.

"Якщо вона вчиться на денному навчанні, тоді може залишатися в сім’ї до 23 років. Якщо не бажає залишатися, то пише заяву, що вона переходить на повне державне забезпечення. І тоді все, прийомна сім’я закривається", – розповіла пані Людмила.

Тоді припиняють виплачувати соціальну допомогу і родині. А це два з половиною прожиткових мінімуми дитині та один прожитковий мінімум одному із батьків на кожного вихованця щомісяця.

За словами начальниці обласної служби у справах дітей Оксани Покатілової, підставою для припинення таких виплат державної соціальної допомоги та грошового забезпечення також є досягнення повноліття або 23-річного віку за умови навчання за денною формою, чи закінчення відповідного закладу освіти; набуття цивільної дієздатності; влаштування в заклад освіти на повне державне забезпечення; смерть дитини.

Повнолітня Ярослава вирішила залишитися з родиною. Вступила до коледжу і в майбутньому хоче працювати в туризмі:

"Можливо колись ще кудись вступлю, наприклад, у Львові. Така моя мрія, але не знаю, чи здійсниться вона. Я хочу розвивати себе та країну в якій живу".

Зі слів прийомного батька, Ярослава очікує на власну квартиру.

"Держава, на мій погляд, повинна піклуватися та шукати житло. Тобто, планувати такі речі. Бо, наприклад, як буде заміж виходити, то де їй жити? Або просто вона скаже: я хочу жити окремо, то де вона буде жити?", – розповів Андрій Ткаченко.

За нею залишається право на безоплатну квартиру від держави. Про це повідомила начальниця обласної служби у справах дітей Оксана Покатілова.

Посадовиця розповіла про надання соціального житла. Суспільне Черкаси

"Всі діти-сироти, діти, позбавлені батьківської піклування, які не мають житла, вони по досягненню 16 років мають бути взяті на квартирний облік за місцем свого походження. Місце походження – це там, де дитина посиротіла", – зазначила вона.

Після 18 років дитині-сироті, за словами посадовиці, має бути надане соціальне житло, якщо вона його потребує. А в майбутньому органи опіки й піклування мають забезпечити її житлом для постійного проживання або виплатити грошову компенсацію.

Спрямувати кошти має територіальна громада. Однак коштом місцевого бюджету житлом забезпечують одиниці, додала пані Оксана:

"Кожного року вираховується своя сума. Наприклад, якщо в громаді немає фінансового ресурсу, а треба виділити 200 тисяч гривень, то може варто звернутися до обладміністрації. Тоді, можливо, обласний бюджет би допоміг".

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