У Кіровоградської області не фіксували порушень прав людини під час судових розглядів.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, перебуваючи в Кропивницькому. За його словами, Офіс Омбудсмана не отримував подань щодо судочинства в Кіровоградській області.

"На території Кіровоградщини жодного подання ще не було. Тут Кіровоградщина знову показує один з найкращих результатів. Суттєвих порушень станом на зараз не вбачаю й не отримував подібних звернень".

Омбудсман не втручається в діяльність суддів, але має право промоніторити будь-яке судове засідання в Україні. При цьому він може надає свою оцінку діям суддів, прокурорів і адвокатів, з'ясовуючи, чи, на його думку, вони не зловживають своїм правом і чи не порушують при цьому права інших, а також чи є недопрацювання з їхнього боку.

Якщо Омбудсман таке встановлює щодо суддів, пише лист на Вищу раду правосуддя. Якщо щодо прокурорів і адвокатів, звертається відповідно до кваліфікаційної дисциплінарної комісії в офісі Генпрокурора і Національної асоціації адвокатів України.

"Я думаю, що це допоможе десь боротися з корупційною складовою, а десь повертати довіру до суддів, бо, на жаль, станом на зараз приблизно два відсотки людей довіряють судочинству України. Це вкрай маленька кількість. Цей напрямок до мого обрання взагалі не був розвинений", — розповів Омбудсман.

Також Уповноважений може направити подання до Конституційного суду України щодо того, чи відповідають чинний Закон, норма або постанова уряду Конституції України.

"Ми точно не будемо зловживати цим правом, а будемо розбиратися по кожному випадку окремо, але станом на зараз ми напрацьовуємо такі матеріали", — сказав Дмитро Лубінець.

Щоб захистити свої права, тепер жителі Кіровоградщини можуть звертатися безпосередньо в офіційне представництво Уповноваженого в Кіровоградській області. Воно розташоване за адресою: місто Кропивницький, вулиця Тараса Карпи, 84, кімната 118. Його очолює Галина Лугова.