Майже сімдесят підприємців Донецької області отримали позитивні рішення щодо надання їм мікрогрантів на "Власну справу" та ветеранський бізнес у межах проєкту "єРобота". Серед них — переселенець з Луганщини Артур Баранов. За державні гроші чоловік купив вагового причепа для перевезення габаритних матеріалів.

Артур Баранов виїхав з окупованого Алчевська Луганської області у 2015 році. Відтоді майже десять років працює в Краматорську на Донеччині, розповідає переселенець. Нині чоловік займається будівельними матеріалами та переробкою деревини.

"Допомагаємо з матеріалами після обстрілів. Працюємо по всіх цих програмах з відновлення — з міжнародними фондами, міськими організаціями. Але були проблеми з доставкою, бо мало хто з постачальників погоджується їздити на Донеччину через близькість до бойових дій", — розповідає підприємець.

Тоді, ділиться Артур, щоб самостійно поповнювати базу, вирішив купити причіп. Для цього скористався державною програмою "Власна справа".

Артур Баранов — підприємець, що займається гуртовою торгівлею деревини, будівельних матеріалів. Отримав мікрогрант для купівлі вагового причепа для перевезення габаритних матеріалів. Фото: надав Артур Баранов

"Пройшли навчання, написали бізнес-план — так отримали грант на 250 тисяч гривень, на які купили причіп для вантажного тягача. З осені працюємо вже, возимо на базу будматеріали та сировину. За умовами — ще й на роботу взяли двох людей: місцевого водія та дівчину, яка займається логістикою", — розказав Баранов.

єРобота: скільки підприємців Донеччини отримали гранти на розвиток бізнесу

Загалом позитивні рішення на "Власну справу" отримали 64 підприємці з Донецької області та ще п'ять — на ветеранський бізнес.

Про це на запит Суспільного Донбас повідомили в Донецькій обласній службі зайнятості, яка у межах реалізації проєкту "єРобота" супроводжує грантові програми "Власна справа" та "Грант для ветеранів і членів їхніх сімей".

"З початку дії проєктів надійшли 175 заявок на отримання гранту на власну справу та вісім — для ветеранів. З них 69 — вже погоджена. Передбачається, що підприємцями будуть створені 137 нових робочих місць, 66 з яких вже створені", — зазначили в центрі зайнятості Донецької області.

За їхньою інформацією, найбільше переможців у наступних сферах бізнесу:

Діяльність ресторанів, готелів, надання послуг мобільного харчування; Роздрібна торгівля; Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Медична практика; Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; Сільське господарство.

Як отримати грант: що відомо про програму "Власна справа" та як податися

За грантовою програмою "Власна справа", яка стартувала 1 липня 2022 року, українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Умови отримання гранту на бізнес від держави

Отримати мікрогрант може як підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Інструкцію, як подати заявку на грант "Власна справа", дає Державна служба зайнятості:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою BankID або електронного підпису. Заповніть онлайн-заявку. Прикріпіть бізнес-план за формою. З прикладом заповненого бізнес-плану можна ознайомитися тут. Підпишіть електронним підписом та відправте.

Зверніть увагу, якщо ви ФОП або юридична особа, необхідно скористатися ключем ФОП або керівника підприємства.

Урядовий проєкт єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Військові та члени їхніх сімей можуть отримати до 1 млн грн на розвиток бізнесу. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.

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