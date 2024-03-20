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За збут наркотиків на території Херсона судитимуть організатора та учасника організованої злочинної групи
НаркотикиСудПРОКУРАТУРАРегіони

За збут наркотиків на території Херсона судитимуть організатора та учасника організованої злочинної групи

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора та учасника організованої злочинної групи, яка займалась збутом наркотиків на території Херсона.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Слідчі встановили, що один з підозрюваних розробив план створення й організував злочинну групу, до якої приєднались четверо людей. Вони розповсюджували наркотичні речовини, роблячи "закладки" на території Херсонської області.

У дописі йдеться, що на рахунку злочинної групи близько дев’яти епізодів злочинів, вчинених у сфері незаконного обігу наркотичних речовин в особливо великих розмірах.

Згідно з ч. 3 ст. 307 Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього.Кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Матеріали стосовно ще трьох учасників організованої злочинної групи, виділені в окреме провадження, повідомили в прокуратурі.

Раніше у Херсоні поліцейські затримали чоловіка, який розповсюджував небезпечний наркотик — так звані "солі". У нього виявили 100 грамів наркотичної речовини.

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