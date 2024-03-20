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У селища Коцюбинське з'явилося чеське місто-побратим
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У селища Коцюбинське з'явилося чеське місто-побратим

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У селища Коцюбинське з'явилося місто-побратим Гейніце
У селища Коцюбинське з'явилося чеське місто-побратим Гейніце. Фото: Сергій Даніш/Facebook

Селище Коцюбинське на Київщині і чеське місто Гейніце стали побратимами. Наразі обговорюються напрямки співпраці. Зокрема, йдеться про відновлення зруйнованого житла та допомогу українським військовим.

Про це повідомив селищний голова Коцюбинського Сергій Даніш.

Зазначається, що символічно, що першим містом-побратимом Коцюбинського, поза межами України, стало чеське місто, яке прийняло у свою громаду значну кількість українських переселенців у перші найважчі дні вторгнення та продовжує підтримувати їх.

"Чеська Республіка потужно надає допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Тепла дружня атмосфера спілкування сприяла обговоренню основних напрямів співробітництва щодо можливостей допомоги ЗСУ та у відбудові України", — сказав Даніш.

Українська делегація подарувала чеським друзям жовто-блакитні обереги, які зробили діти Коцюбинського. Також мерію Гейніце прикрасить триптих місцевої художниці Ніни Чеснокової, а прапор селища розмістили поряд з символікою Гейніце.

У серпні минулого року Буча та норвезький Саннес стали містами-побратимами і підписали угоду про співробітництво. Це перша співпраця з норвезьким муніципалітетом в Київській області й перше скандинавське місто-партнер для Бучі.

Ще громада підписала угоду про дружбу і співробітництво із португальським містом Кашкайш. Минулого року на площі Побратимів у Кашкайші встановили іменні таблички Ірпеня та Бучі.

У 2022 році місто Маямі у США (штат Флорида) стало побратимом Ірпеня Київської області. На початку цього року до Ірпінського відділку поліції доставили конфісковану зброю із США.

Також Ірпінь став побратимом мексиканського Тлахомулько. Міста домовилися співпрацювати у сферах культури, освіти, медицини та економіки.

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