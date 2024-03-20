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Окупаційний суд Криму відхилив скаргу на арешт адвоката Олексія Ладіна
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Окупаційний суд Криму відхилив скаргу на арешт адвоката Олексія Ладіна

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Олексій Ладін
Олексій Ладін. Фото: Кримська солідарність

Окупаційний Верховний суд Криму розглянув апеляційну скаргу на рішення так званого Київського районного суду Сімферополя, згідно з яким адвоката Олексія Ладіна визнали винним за статтею 20.3 КоАП РФ за нібито демонстрацію символіки організації забороненої в РФ.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це адвокат Олексій Ладін розповів в коментарі Суспільному Крим.

"Ми оскаржили в касацію, касація скасувала апеляційне рішення і відправила на новий розгляд. Фактично розглядалася апеляційна скарга захисту і ось вони розглянули її і знову залишили рішення в силі. Рішення ухвалено вчора було", — зазначив він.

Нагадаємо, 13 жовтня стосовно Олексія Ладіна було винесено два рішення суддями окупаційного Київського районного суду Сімферополя. Його визнали винним за двома адміністративними правопорушеннями: одне з них – демонстрація символіки організації забороненої в РФ, а друге – "дискредитація збройних сил РФ". За першими адмінправопорушенням Ладіну призначили 14 діб арешту, по другому – 45 тисяч рублів штрафу (≈ 19 тис. грн).

Ці рішення захист оскражив в апеляційному порядку, проте так званий Верховний суд Криму залишив ці рішення без змін. Надалі обидва рішення було оскаржено в касаційній інстанції. Щодо штрафу наразі рішення касаційної інстанції немає.

"За першим рішенням суд касаційної інстанції скасував рішення апеляції та надіслав на новий розгляд. Скасував з тих підстав, що на момент розгляду апеляції я відбував покарання в адміністративному спецприймачі, але письмово писав клопотання про те, що бажаю особисто бути присутнім у суді апеляційної інстанції. Незважаючи на те, що Верховний суд спецприймача знаходиться за 150 метрів, вони відмовилися мене туди доставити... У зв'язку з порушенням права на захист, касація скасувала та направила до суду апеляційної інстанції. І ось сьогодні знову повторно апеляція, що розглядається", — розповів Ладін.

Адвокат також зазначив, що наразі йдуть два паралельні процеси.

"Щодо мене Мін'юст до адвокатської палати подав два подання, за якими було порушено дисциплінарне провадження і там власне зараз, вони об'єднали обидва дисциплінарні провадження в одне. І у зв'язку з тим, що на момент розгляду одного з дисциплінарних проваджень касація скасувала рішення суду, Рада палати повернула моє дисциплінарне провадження до кваліфікаційної комісії", — розповів Олексій Ладін.

Він зазначив, що суд апеляцію розглянув і на 19 квітня вже призначено засідання кваліфікаційної комісії з об'єднаних дисциплінарних проваджень.

"Яке буде рішення — я зараз пророкувати не буду, бо це не зовсім коректно, але якихось райдужних очікувань у мене щодо цього немає. Основна мета, можливо, це позбавлення мене адвокатського статусу", — підсумував Ладін.

Що відомо про Олексія Ладіна

  • Кримський адвокат Олексій Ладін брав участь у багатьох судових процесах над кримськими татарами, яких окупанти у Криму обвинувачують у причетності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, а також брав участь у справах проукраїнських активістів на півострові.
  • Після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну чоловік захищав українських військовополонених та викрадених цивільних, яких окупанти обвинувачували за кримінальними статтями.
  • У п'ятницю, 13 жовтня, росіяни затримали адвоката у Криму. Під час обшуку та затримання в нього вилучили матеріали, що містять адвокатську таємницю.
  • Ладіна заарештували на 14 діб за "демонстрацію забороненої символіки" та оштрафували за антивоєнну публікацію у соцмережі. Також окупаційна поліція Криму звернулася з проханням про позбавлення ліцензії на юридичну діяльність заарештованого адвоката.

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