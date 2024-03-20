"Повернути гандбол у Миколаїв": команда "Реал" про спорт під час війни

Спортивна команда "Реал" — жіночий гандбольний клуб з Миколаєва, що виступає в Українській жіночій Суперлізі, триразові призери національної першості. Попри бойові дії, команда відновлює свій склад, продовжує тренуватися та вмотивовані до змагань.

Про діяльність жіночого гандбольного клубу "Реал" (Миколаїв) під час воєнного стану дізнавалися журналісти Суспільного.

Історія створення та досягнення

Жіноча гандбольна команда "Реал" заснована у 2010 році, незабаром колектив вперше взяв участь у змаганнях Вищої Ліги чемпіонату України. З сезону 2012/2013 команда почала грати в Суперлізі, а у сезоні 2019/2020 вперше здобула "срібло". Зокрема у сезонах 2020/2021 та 2021/2022 команда виборола бронзові медалі.

Зі слів головного тренера гандбольного клубу "Реал" Миколаїв Віктора Гінкула, команда вже тричі є призером чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги та чотири рази посідала третє місце у Кубку України.

"Це елітний дивізіон національної першості".

"Чотири рази потрапляли у фінал та стільки ж разів вигравали. У сезоні 2020/2021 ми вперше у своїй історії виступили у Єврокубку гандбольної федерації", — розповідає головний тренер.

Головний тренер Віктор Гінкул під час тренувань. Фото: З особистого архіву тренера.

Спорт та мотивація в умовах війни

Головний тренер Віктор Гінкул згадує, коли почалось повномасштабне вторгнення РФ більшість спортсменок роз'їхалась за кордон та в інші міста. Через це команда не змогла взяти участь у сезоні 2022/2023 року у чемпіонаті України.

"Коли ситуація у місті стабілізувалася, а дівчата повернулися в Миколаїв, ми організувалися та з липня почали готуватися до чемпіонату", — каже Віктор Гінкул.

"Дівчата скучили, сказали, що влітку минулого року "ми приїжджаємо, ми гратимемо".

Віктор Гінкул повідомляє, керівництво області допомагає миколаївському гандбольному клубу з екіпіруванням, логістикою та організацією турів, у тому числі надає можливість виїхати на змагання.

"Ми повністю екіпіровані завдяки обласному бюджету, проблем з матеріально-технічною базою в нас немає", — каже Гінкул.

Головний тренер Віктор Гінкул (посередині) під час змагань. Фото: Федерації гандболу України.

За словами головного тренера, жіноча гандбольна команда весь час тренується у миколаївському домашньому залі. Наразі створені всі умови для тренування команди.

"Тут наше постійне місце дислокації, чесно кажучи, на тривогу не звертаємо уваги, дівчатка вже всі звикли, тому спокійно до цього ставляться", — додає тренер.

Віктор Гінкул зазначає, дотримані усі заходи безпеки: план дій на випадок тривоги та можливість дістатися укриття школи, що розташована на відстані 100 метрів від спортивного комплексу.

"Ось зараз проводили змагання, було підготовлене укриття в школі, ми домовилися з директором, що за необхідності вихованці та працівники спортивного комплексу можуть спуститися в укриття", — розповідає тренер.

Спортсменки миколаївської гандбольної команди "Реал" на змаганнях. Фото: Федерації гандболу України.

Про тренування

18 березня 2024 року у Миколаєві вперше за час повномасштабного вторгнення зіграли матч п'ятого туру жіночої Суперліги у міській домашній залі. Спортсменка Анастасія Гінкул каже, дуже чекали цього туру вдома.

"Рідні стіни допомагають".

Спортсменка команди Анастасія Гінкул на змаганнях. Фото: Федерації гандболу України.

Головний тренер клубу "Реал" розповідає, різниці у тренуваннях до повномасштабного вторгнення і під час нього немає. Кожну гру відвідують з чіткою метою перемогти, каже Гінкул.

"Ніхто поблажок ніяких не дає, дівчата це все розуміють, вони хочуть грати й хочуть вигравати, у них очі горять — це найголовніше", — розповідає тренер.

"Ми всі максималісти в душі, ми не їдемо на гру просто відіграти, ми їдемо перемагати".

Наразі команду готує тренерський склад з чотирьох людей. Зокрема у кожного тренера своя методика у технічній та функціональній підготовці гандболісток.

"У нас виходить якісно готувати спортсменок до ігор, попри те, що ми пропустили минулий сезон — дівчата грають на рівних", — каже Віктор Гінкул.

Спортсменки миколаївської гандбольної команди "Реал" на змаганнях. Фото: Федерації гандболу України.

Зі слів головного тренера клубу "Реал", на Миколаївщині гандбольний спорт розвивається: станом на березень 2024 року в області розташовані 5 дитячих спортивних шкіл, з відділеннями гандболу.

"У зв'язку з війною, не всі комплекси працюють, але у цій школі з нового року під час війни відкрито відділення гандболу. Зараз ми набираємо дітей, у нас працюють три тренери, готуємось до чемпіонату області, тобто все добре", – розповідає Віктор Гінкул.

"Ми єдина команда в області, яка зараз грає у Суперлізі".

Наприкінці кожного тренування гандбольна команда "Реал", що у перекладі "Справжній", вигукує гасло "Реал — сила", каже головний тренер команди Віктор Гінкул.

"Це самі дівчата придумали, він їх підбадьорює", — розповідає Гінкул.

Головний тренер команди каже, всі ігри транслюються, зокрема спортивні заходи відвідують вболівальники клубу.

"Багато хто цікавився під час війни "коли будуть ігри?". І коли тут зараз проходили ігри — трибуни були заповнені", — каже Гінкул.

Спортсменки команди "Реал" на змаганнях. Фото: Федерації гандболу України.

Віктор Гінкул зазначає, наразі у команді 16 дівчат, на майданчику грає 7 спортсменок, організовані тури проводять у повному складі. Зокрема функціонує молодіжна команда "Рись", де спортсменам 15 років і молодше, додає капітан команди Альона Божко.

"Хтось захворів, хтось травмувався, має бути обов'язково заміна. Ми сьогодні маємо один основний склад. Діти тренуються зі старшими, набираються досвіду, наступного року вони можуть бути повноправними учасниками Суперліги", — розповідає тренер.

"Світле майбутнє "Реалу".

Капітан команди Альона Божко розповідає, 16 років займається гандболом. За її словами, коли почалось повномасштабне вторгнення залишилась в місті, згодом почала ходити в зал, тренуватись самостійно.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, всі роз'їхалися хто куди. Не тренувалися, списувалися, думали, що це все на пару днів і ми всі повернемося, тому що у нас був недограний чемпіонат України, тоді за нами закріпилося третє місце", – розповідає спортсменка.

Зі слів капітана команди, у червні перед сезоном 2023/2024 до складу миколаївського гандбольного клубу “Реал” почали повертатись спортсменки.

"Всі хотіли повернути гандбол у Миколаїв".

Капітан команди Альона Божко (справа) на змаганнях з колегами. Фото: Федерації гандболу України.

Спортсменка Анастасія Переходова каже, зараз гандбольна команда "Реал" відновлюється за період перерви, довжиною у рік. Зокрема, зазнали втрат у складі команди.

"Можна було залишатися і за кордоном, як кажуть деякі, у безпеці, але коли всередині тебе є та справа, якою ти гориш, ти все одно йдеш за цим", – розповідає Анастасія.

"Нас мало, але в нас є характер, який б'ється всередині, тому що ми цього справді хочемо".

Спортсменка команди Анастасія Переходова на змаганнях. Фото: Федерації гандболу України.

Головний тренер Віктор Гінкул повідомляє, зараз команда готується до ¼ фіналу Кубка України, який відбудеться 29-30 березня 2024 року у Рівному.

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