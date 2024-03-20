У селищі Чинадійово Мукачівського району рідним полеглого захисника Володимира Гавріша вручили орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Про це повідомили на сторінці Чинадіївської селищної ради у Facebook.

"Відповідно до Указу президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) відзначили військовослужбовця, жителя Чинадіївської селищної тергромади Володимира Гавріша", — йдеться у повідомленні.

Орден вручили бабусі та сестрі загиблого 19 березня. Це зробили голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай, представники селищної ради та центру комплектування та соцпідтримки.

На Закарпатті рідним полеглого захисника Володимира Гавріша вручили орден "За мужність". Фото: Чинадіївська селищна рада/Facebook

Указ про нагородження солдата Володимира Гавріша президент України підписав 30 жовтня 2023 року.

Володимир Гавріш, 2002 року народження, загинув 1 травня 2023 року під час обстрілу селища Білогорівка Луганської області.

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