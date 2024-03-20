12% багатоквартирних будинків Чернівців мають ОСББ, решта — працюють з управлінськими компаніями чи утримують будинки власними силами.

Якщо будинок утримує ОСББ, є більше можливостей проводити капітальні ремонти, однак це потребує залученості мешканців. Водночас управлінська компанія має однаковий перелік послуг для усіх будинків, які обслуговує. Суспільне Чернівці, пояснює різницю між ОСББ та управлінськими компаніями.

Загалом у Чернівцях є понад 3,5 тисячі багатоквартирних будинків. За майже 2 тисячі з них відповідають управлінські компанії, за понад 400 – ОСББ, решта – вирішують проблеми будинку власними силами.

ОСББ: прозорість витрат та спільний рахунок

В одній з новобудов у центрі міста мешкає чернівчанин Віталій. Понад 10 років тому в його будинку створили ОСББ. Відтоді усі питання стосовно спільних приміщень та території біля будинку мешканці вирішують разом. Зокрема, мають камери відеонагляду, щоб слідкувати за порядком, а нещодавно встановили шлагбауми, щоб на територію не заїздили чужі автівки.

"Я довго жив у центрі на вулиці Івана Дзюби (колишня Маяковського). Там за кожну дрібничку, наприклад, заміну труби, треба було писати й ходити. А тут подзвонив й вирішив питання буквально за пару хвилин. Зараз за послуги можна платити через інтернет, але моя мама не може віддавати так гроші. Вона передає показники ОСББ, там все вираховують, й ти платиш", – каже Віталій.

Чернівчанин Ігор раніше жив у будинку, який обслуговувала управлінська компанія. Каже, з ОСББ почувається комфортніше, бо може слідкувати, куди витрачають грошові внески.

"Облагороджені території, озеленення, дитмайданчик. Там, де я раніше жив, досі немає нічого. Гроші витрачають незрозуміло куди. ОСББ піклується про благоустрій та будинок загалом. У нас забудовник не подумав, що на верхні поверхи буде погана подача води й напір. Через ОСББ купили помпу для двох під'їздів", – каже Ігор.

ОСББ "Чернівці-2010" обслуговує 5 під'їздів дев’ятиповерхівки – його очолює Віра Лютик. Жінка однією з перших створювала ОСББ у Чернівцях й самостійно вчилася організовувати роботу об'єднання. Зараз за більшість комунальних послуг мешканці будинку платять на єдиний рахунок: електроенергія, вивіз сміття, обслуговування ліфта. Опісля ОСББ перераховує гроші окремим постачальникам.

Залишок з грошей спрямовують на озеленення, поточні потреби, а також зарплати керівнику об'єднання та бухгалтеру. Раз на місяць мешканці будинку збираються на збори, а також спілкуються у чаті.

"Ми поетапно зробили ремонти у під'їздах. За накопиченнями бачимо, що можемо зробити. Якщо грошей недостатньо, накопичуємо їх два-три роки. Якщо вартість послуг зростає, підвищуємо й квартплату", – каже Лютик.

Управлінська компанія: обхід будинків двічі на рік та робота за зверненнями

Чернівчанин Володимир проживає у дев’ятиповерхівці, яку обслуговує управлінська компанія "Санітарія". У 2021 році спільно з сусідами подавали заявку на ремонт під'їзду – роботи почали вже під час повномасштабної війни, бо була черга: пофарбували стіни та замінили поштові скриньки.

"Коли я прихожу до управителя, там сміються, мовляв: "Чого прийшов?". Кажу, що у підвалі вже чоботи треба взувати, бо прорвало трубу. Не встиг додому прийти, а вони вже подзвонили сантехнікам та поремонтували. Трохи сваримося, але мирно все вирішується швидше, ніж криками", – каже Володимир.

Компанія "Санітарія" обслуговує майже 30 багатоповерхівок – це переважно будинки старого фонду. Директор Віталій Якубенко каже, фахівці обходять будинки двічі на рік та складають план робіт. Крім цього, працюють за зверненнями мешканців.

На підприємстві є зварювальники, електрики та двірники. Послуги надають коштом квартплати, водночас деякі мешканці мають по 30 тисяч боргу.

"На поточний ремонт грошей вистачає, але глобальною проблемою є покрівлі, бо майже всі будинки потребують капітального ремонту даху. Роботи неможливо провести тільки за квартплату, тому ми змушені підтримувати покрівлю: латати й підклеювати її після кожного дощу", – каже Якубенко.

Підприємство "Порядок в домі" обслуговує понад 150 багатоповерхівок, яким понад 40 років. За словами директора Богдана Чернецького, декілька років тому 20 будинків розірвали договори з компанією, однак 15 з них уже повернулися. Вважає, показником якісного надання послуг є те, що в будинку справно працюють усі мережі.

"Людям треба розуміти, що немає вже комунізму. Будинки – їхня відповідальність, а ми долучаємося. Якщо люди звертаються, ми готові допомогти. Вже виконали понад сотню заяв щодо ремонту покрівель та під'їздів, зокрема й капітальних ремонтів", – каже Чернецький.

Яка різниця між ОСББ та управлінською компанією

Зараз у Чернівцях створюють менше ОСББ, ніж до повномасштабного вторгнення, бо багато людей виїхали та не можуть організувати збори мешканців, каже фахівець міського департаменту інфраструктури Василь Яківців. Водночас після змін у законодавстві це можна робити онлайн.

Яківців каже, чернівчани скаржаться до міськради, що управлінські компанії надають послуги не повністю або деякі не надають взагалі. Насамперед управлінські компанії мають робити поточні ремонти й ліквідовувати аварійні ситуації. Ці підприємства діють автономно й надають однаковий перелік послуг усім будинкам.

"Є не тільки перелік послуг, але й періодичність надання. Наприклад, прибирання підвалу або горища двічі на рік. Поточний ремонт виконують у межах квартплати, а про капітальні ремонти вирішують на загальних зборах – такі роботи проводять за гроші співвласників", – каже Яківців.

ОСББ — неприбуткова організація, тобто усі внески спрямовують на утримання будинку. Власники самостійно обирають очільника ОСББ та вирішують, якою буде місячна квартплата. Водночас мають ходити на збори та ухвалювати рішення про пріоритетні для будинку послуги та ремонти. Крім цього, можуть створювати комісію, яка контролюватиме роботу керівництва ОСББ, надходження та використання грошей.

Також спільні приміщення та території об'єднання можуть здавати в оренду або давати дозвіл на рекламу на фасаді, а прибуток спрямовувати на утримання будинку.

За словами Яківця, чернівчани, які скаржаться на управителя, можуть скликати збори, щоб обрати інше підприємство або створити ОСББ. Для цього насамперед мають створити ініціативну групу, зібрати документи та провести збори, опісля – звертатись до міськради. Перелік документів опублікували на сайті міськради.

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