Депутатка Чернігівської міськради від фракції "Слуга народу" Олена Стрілець вказала у своїй декларації, що вона разом зі своїм чоловіком, колишнім заступником начальника Чернігівської ОВА та нинішнім СЕО "Добробату" Дмитром Івановим, володіє квартирами та житловим будинком, ювелірними наборами Van Cleef & Arpels та Chaumet, автомобілем, корпоративними правами та торговельною маркою, а також задекларували свої доходи, заощадження та зобов'язання.

Про це йдеться у її декларації за 2022 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку вона подала на початку 2024 року. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році. Більше про деклароване майно та гроші Олени Стрілець — читайте далі.

Земельні ділянки та нерухомість

Особисто Стрілець володіє квартирою у Києві на 56,3 м2, а також житловий будинок на 138,4 м2 й земельною ділянкою на 3 900 м2 у Шестовиці.

Дмитро Іванов володіє квартирами в Чернігові на 31,1 м2 та 55 м2, а також земельними ділянками на 20 000 м2 у селі Погреби та на 1 200 м2 у Киселівці.

Автомобілі та ювелірні вироби

Олена Стрілець володіє автомобілем Volvo XC90 2008 року випуску.

Дмитро Іванов володіє Toyota Camry 2017 року випуску.

Подружжя за довіреністю користується автомобілем Toyota RAV-4 Hybrid 2020 року випуску, яким володіє ТОВ "АБЗ Гідра", кінцевим бенефіціаром є сама Стрілець.

Також Стрілець володіє годинником Girard-Perregaux з білого металу та з чорним шкіряним ремінцем, двома ювелірними наборами Van Cleef & Arpels: з персня та сережок у жовтому золоті з оніксом й діамантом та з сережок і кольє у жовтому золоті з перламутром, а також ювелірним набором Chaumet з персня та сережок у рожевому золоті й з діамантами.

Корпоративні права та акції

Олена Стрілець є кінцевим бенефіціаром у семи компаніях:

ТОВ "Новація Груп" (68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

ТОВ "Пром Стріт" (68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

ТОВ "Смарт Енерджі Сістемс" (71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах);

ТОВ "Фламінго Фарб" (20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик);

ТОВ "Сівер-Агроінфвест" (01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід);

ТОВ "АБЗ Гідра" (77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів);

ТОВ "АБЗ-17" (42.11 Будівництво доріг і автострад).

Дмитро Іванов володіє 196 акціями ПАТ "Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна»" вартістю 25 копійок за одну акцію. Також він володіє торговельною маркою за свідоцтвом № 277188.

Доходи, заощадження та зобов'язання

Основним місцем роботи Олена Стрілець вказала посаду секретаря у Чернігівській обласній організації політичної партії "Слуга народу", де вона за рік заробила — 370 998 гривень. Також вказала дохід від підприємницької діяльності — 1 321 049 гривень, виплата з єПідтримки — 6 500 гривень, додаткове благо з "Універсал Банку" та "Першого українського міжнародного банку" у 1 193 та 237 гривень.

Дмитро Іванов на посаді заступника начальника Чернігівської ОВА заробив 528 342 гривень, в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України заробив 19 275 гривень, від селянського господарства "Світанок" отримав 9 028 гривень доходу з оренди, а також додаткове благо у 308 гривень від "Сенс Банку".

Готівкою Олена Стрілець тримає 100 000 гривень, 5 000 доларів США та 5 000 євро. Водночас в готівці у Дмитра Іванова 7 000 євро та 5 000 доларів США, а в банку 2 161 гривня.

Також подружжя позичило 620 000 гривень ТОВ "АБЗ Гідра", 10 000 гривень ТОВ "Смарт Енерджі Сістемс" (кінцевим бенефіціаром двох компаній є Олена Стрілець, — ред.), 107 000 гривень Чернігівській філії ДП "Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»", 286 000 гривень ТОВ "Новація Груп" (кінцевим бенефіціаром компанії є Олена Стрілець, — ред.) та 30 000 доларів США Світлані Стрілець.

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