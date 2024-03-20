На Дубнівській у Луцьку авто збило пенсіонерку. Жінка померла у лікарні

Ввечері,19 березня, внаслідок аварії на пішохідному переході по вулиці Дубнівська у Луцьку загинула 67-річна жителька Луцького району.

Як повідомили в Нацполіції області, з місця ДТП жінку забрала швидка, але згодом травмована померла у лікарні.

За даними правоохоронців, 38-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Chana Benni, скоїв наїзд на жінку, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Лобове скло автомобіля, який збив жінку на Дубнівській. Нацполіція Волині

Автомобіль з місця аварії вилучили і помістили на штрафмайданчик. Водій, кажуть у поліції, був тверезим.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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