НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Дубнівській у Луцьку авто збило пенсіонерку. Жінка померла у лікарні
АВАРІЯРегіони

На Дубнівській у Луцьку авто збило пенсіонерку. Жінка померла у лікарні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Дубнівській у Луцьку авто збило пенсіонерку
Пішохідний перехід на Дубнівській у Луцьку, де збили жінку, 19 березня 2024. Нацполіція Волині

Ввечері,19 березня, внаслідок аварії на пішохідному переході по вулиці Дубнівська у Луцьку загинула 67-річна жителька Луцького району.

Як повідомили в Нацполіції області, з місця ДТП жінку забрала швидка, але згодом травмована померла у лікарні.

За даними правоохоронців, 38-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Chana Benni, скоїв наїзд на жінку, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

На Дубнівській у Луцьку авто збило пенсіонерку. Жінка помела у лікарні
Лобове скло автомобіля, який збив жінку на Дубнівській. Нацполіція Волині

Автомобіль з місця аварії вилучили і помістили на штрафмайданчик. Водій, кажуть у поліції, був тверезим.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Поблизу села Надержинщина "Land Rover" зіткнувся з "Краз"
На Полтавщині внаслідок аварії травмувалися троє людей
аварія, блокпост
На блокпосту у Кам'янському районі Дніпропетровщини водій легковика врізався в бетонний блок, травмований поліцейський
ДТП біля села Цир на Волині
На Волині винуватця аварії, в якій загинули двоє студентів, засудили до 10 років за ґратами
Аварія біля Канатового, 20 березня 2024 року
На Кіровоградщині мікроавтобус врізався в дерево. Водія витягли з понівеченої автівки
На початок