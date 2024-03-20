На Дубнівській у Луцьку авто збило пенсіонерку. Жінка померла у лікарні

Ввечері,19 березня, внаслідок аварії на пішохідному переході по вулиці Дубнівська у Луцьку загинула 67-річна жителька Луцького району.
Як повідомили в Нацполіції області, з місця ДТП жінку забрала швидка, але згодом травмована померла у лікарні.
За даними правоохоронців, 38-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Chana Benni, скоїв наїзд на жінку, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Автомобіль з місця аварії вилучили і помістили на штрафмайданчик. Водій, кажуть у поліції, був тверезим.
За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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