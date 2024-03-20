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У Львові замінять майже 300 старих лампових світлофорів
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У Львові замінять майже 300 старих лампових світлофорів

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Світлофори на вулицях Львова
Зображення ілюстративне. Фото: пресслужба Львівської міської ради

У Львові розпочали роботи зі заміни старих лампових світлофорів на нові енергоощадні світлодіодні. Вже встановили близько 60 нових світлофорів на 5 об’єктах. Загалом буде замінено 288 старих світлофорів на 20 світлофорних об’єктах.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Головна мета заміни лампових світлофорів на світлодіодні – економія споживання електричної енергії, покращення оглядовості дозвільних сигналів світлофорів у різні періоди доби та підвищення безпеки для всіх учасників дорожнього руху", 1зазначили у ЛКП "Львівавтодор".

Світлофори замінили на таких локаціях:

  • вул. Зелена – вул. Навроцького,
  • вул. Наукова – вул. Тролейбусна,
  • вул. Стрийська (біля буд. 59, вул. Скорини),
  • вул. Городоцька (буд. 355, ТЦ "Інтермаркет"),
  • вул. Стрийська – вул. Чмоли.

Зараз роботи тривають на перехресті вул. Листопадового Чину – вул. Університетської, їх планують закінчити орієнтовно до 20 березня.

Окрім цього, замінити світлофори заплановано на ще 14 світлофорних об’єктах:

  • вул. Героїв УПА – вул. Смаль-Стоцького,
  • вул. Антоновича – вул. Залізняка,
  • вул. Левицького – вул. Тершаковців,
  • вул. Зелена – вул. Вулецька,
  • вул. Сахарова – вул. Вітовського – вул. Коперника,
  • вул. Стрийська – вул. Вернадського (автовокзал),
  • вул. Володимира Великого – вул. Симоненка – вул. Івана-Теодозія Куровця,
  • вул. Куліша – вул. Зернова,
  • пр. Чорновола – вул. Хімічна,
  • вул. Мазепи – вул. Інструментальна,
  • вул. Сяйво – вул. Левандівська – вул. Широка,
  • вул. Б. Хмельницького – вул. Поліська,
  • вул. Кульпарківська – вул. Щирецька,
  • вул. Левицького – вул. Студентська.

У ЛКП "Львівавтодор" зазначили, що у Львові побільшає світлофорних об'єктів, керувати якими можна буде в онлайн-режимі. Так, цьогоріч до центральної системи керування дорожнім рухом планують під’єднати ще 60 об’єктів. Це дозволить в онлайн-режимі спостерігати за роботою світлофорів, оперативно реагувати на екстрені ситуації, дистанційно переналаштовувати їх, тощо.

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