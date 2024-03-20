У Львові замінять майже 300 старих лампових світлофорів

У Львові розпочали роботи зі заміни старих лампових світлофорів на нові енергоощадні світлодіодні. Вже встановили близько 60 нових світлофорів на 5 об’єктах. Загалом буде замінено 288 старих світлофорів на 20 світлофорних об’єктах.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
"Головна мета заміни лампових світлофорів на світлодіодні – економія споживання електричної енергії, покращення оглядовості дозвільних сигналів світлофорів у різні періоди доби та підвищення безпеки для всіх учасників дорожнього руху", 1зазначили у ЛКП "Львівавтодор".
Світлофори замінили на таких локаціях:
- вул. Зелена – вул. Навроцького,
- вул. Наукова – вул. Тролейбусна,
- вул. Стрийська (біля буд. 59, вул. Скорини),
- вул. Городоцька (буд. 355, ТЦ "Інтермаркет"),
- вул. Стрийська – вул. Чмоли.
Зараз роботи тривають на перехресті вул. Листопадового Чину – вул. Університетської, їх планують закінчити орієнтовно до 20 березня.
Окрім цього, замінити світлофори заплановано на ще 14 світлофорних об’єктах:
- вул. Героїв УПА – вул. Смаль-Стоцького,
- вул. Антоновича – вул. Залізняка,
- вул. Левицького – вул. Тершаковців,
- вул. Зелена – вул. Вулецька,
- вул. Сахарова – вул. Вітовського – вул. Коперника,
- вул. Стрийська – вул. Вернадського (автовокзал),
- вул. Володимира Великого – вул. Симоненка – вул. Івана-Теодозія Куровця,
- вул. Куліша – вул. Зернова,
- пр. Чорновола – вул. Хімічна,
- вул. Мазепи – вул. Інструментальна,
- вул. Сяйво – вул. Левандівська – вул. Широка,
- вул. Б. Хмельницького – вул. Поліська,
- вул. Кульпарківська – вул. Щирецька,
- вул. Левицького – вул. Студентська.
У ЛКП "Львівавтодор" зазначили, що у Львові побільшає світлофорних об'єктів, керувати якими можна буде в онлайн-режимі. Так, цьогоріч до центральної системи керування дорожнім рухом планують під’єднати ще 60 об’єктів. Це дозволить в онлайн-режимі спостерігати за роботою світлофорів, оперативно реагувати на екстрені ситуації, дистанційно переналаштовувати їх, тощо.