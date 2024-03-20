У Львові замінять майже 300 старих лампових світлофорів

У Львові розпочали роботи зі заміни старих лампових світлофорів на нові енергоощадні світлодіодні. Вже встановили близько 60 нових світлофорів на 5 об’єктах. Загалом буде замінено 288 старих світлофорів на 20 світлофорних об’єктах.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Головна мета заміни лампових світлофорів на світлодіодні – економія споживання електричної енергії, покращення оглядовості дозвільних сигналів світлофорів у різні періоди доби та підвищення безпеки для всіх учасників дорожнього руху", 1зазначили у ЛКП "Львівавтодор".

Світлофори замінили на таких локаціях:

вул. Зелена – вул. Навроцького,

вул. Наукова – вул. Тролейбусна,

вул. Стрийська (біля буд. 59, вул. Скорини),

вул. Городоцька (буд. 355, ТЦ "Інтермаркет"),

вул. Стрийська – вул. Чмоли.

Зараз роботи тривають на перехресті вул. Листопадового Чину – вул. Університетської, їх планують закінчити орієнтовно до 20 березня.

Окрім цього, замінити світлофори заплановано на ще 14 світлофорних об’єктах:

вул. Героїв УПА – вул. Смаль-Стоцького,

вул. Антоновича – вул. Залізняка,

вул. Левицького – вул. Тершаковців,

вул. Зелена – вул. Вулецька,

вул. Сахарова – вул. Вітовського – вул. Коперника,

вул. Стрийська – вул. Вернадського (автовокзал),

вул. Володимира Великого – вул. Симоненка – вул. Івана-Теодозія Куровця,

вул. Куліша – вул. Зернова,

пр. Чорновола – вул. Хімічна,

вул. Мазепи – вул. Інструментальна,

вул. Сяйво – вул. Левандівська – вул. Широка,

вул. Б. Хмельницького – вул. Поліська,

вул. Кульпарківська – вул. Щирецька,

вул. Левицького – вул. Студентська.

У ЛКП "Львівавтодор" зазначили, що у Львові побільшає світлофорних об'єктів, керувати якими можна буде в онлайн-режимі. Так, цьогоріч до центральної системи керування дорожнім рухом планують під’єднати ще 60 об’єктів. Це дозволить в онлайн-режимі спостерігати за роботою світлофорів, оперативно реагувати на екстрені ситуації, дистанційно переналаштовувати їх, тощо.