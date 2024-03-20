На Одещині судитимуть директора лісового господарства, який незаконно видавав дозволи на рубку дерев у нацпарку "Куяльницький".

Про це 20 березня повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Державному бюро розслідувань.

Слідство встановило, що у 2023 році керівник філії "Ананьївське лісове господарство" ДП "Ліси України", порушуючи вимоги закону, видавав лісорубні квитки для проведення рубок на ділянках нацпарку "Куяльницький", які є об’єктом природно-заповідного фонду. Таким чином на території лісництві зрубали понад 1200 дерев.

"Відповідно до судової інженерно-технічної експертизи збитки довкіллю оцінено в 145,6 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що упродовж 2022-2023 років на території понад 200 га незаконно зрубали більш ніж півтори тисячі дубів, ясенів та акацій.

За позовами прокуратури суд скасував видані лісорубні квитки та припинив рубку, яка мала проводитись до кінця 2023 року.

Щодо посадовця лісового господарства до суду скерували обвинувальний акт за фактом перевищення службових повноважень — це ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

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