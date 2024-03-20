Донька бійця 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Руслана Якібчука Богдана Васильківська до річниці загибелі батька організувала командний збір "Гра останніх акордів". За два тижні жінка зібрала для українських воїнів 536 300 гривень.

Про це Суспільному розповів побратим та земляк полеглого воїна Роман Підлетейчук.

З його слів, на зібрані гроші придбали три дрони та автомобільну радіостанцію для розвідувального взводу 74 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

"19 березня техніку доставили на фронт. Її вже готують до виконання бойових завдань. Це — суттєва допомога для бійців. Позиції постійно обстрілюють росіяни й від того прилади нищаться. За допомогою нових БпЛА та радіостанції зможемо вести розвідку та скидати боєприпаси на ворожі позиції. Щиро дякуємо Богдані Васильківській та усім, хто задонатив і допоміг", — говорить Роман Підлетейчук.

У коментарі Суспільному донька полеглого воїна та волонтерка Богдана Васильківська розповіла, що збір для військовослужбовців організувала, аби вшанувати пам'ять загиблого батька.

"Практика зборів у мене вже є, і я розуміла, що завдяки допоміжним "мінібаночкам" вдасться зібрати більшу суму. Тому наважилася саме на командний збір. Вдалося організувати 54 людини, які підтримали мою ініціативу. За півтори доби нам вдалося закрити першочергову ціль у 250 тисяч гривень. Потім додалися інші люди, які також залучали благодійників, щоб досягнути нової мети — 500 тисяч гривень", — каже Богдана Васильківська.

З її слів, дизайн картки для збору розробили дизайнери на волонтерських засадах. За 13 днів вдалося зібрати 536 300 гривень.

"Досвід командного збору — неймовірний, адже ти відчуваєш надзвичайну єдність, "серцебиття" спільної ідеї, підтримку. Самостійно мені б не вдалося зібрати так швидко стільки донатів, тому безмежно вдячна всім, хто взяв безпосередню участь у цьому проєкті, вшанував пам’ять мого батька та допоміг тим, хто продовжує боротьбу й спільну справу", — говорить Богдана Васильківська.

Раніше волонтерка долучалася до інших зборів для Національної гвардії України, зокрема, полку "Азов", та для 14 полку ЗСУ.

Загиблий боєць 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Руслан Якібчук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Що відомо про Руслана Якібчука

Руслан Якібчук — поет і музикант, боєць з Косова Івано-Франківської області. Військову службу чоловік розпочинав на флоті, був членом екіпажу флагмана "Гетьман Сагайдачний", три роки воював в АТО/ООС.

У 2014 році, коли військові РФ зайшли в Україну, він написав заяву про вступ у полк "Азов". Через велику кількість охочих служити в "Азові", заяву Руслана Якібчука розглянули через рік, коли він вже воював у 14 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у боях поблизу Новгородського, Світлодарської дуги, Миронівського, Красногорівки, Мар’їнки, Курахового.

24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Руслан Якібчук повернувся з-за кордону та 2 березня пішов служити у 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Разом з побратимами боронив Київщину, пройшов бої під Сєвєродонецьком, Лисичанськом.

Загинув Руслан Якібчук на 50 році життя під час бойових дій поблизу села Роздолівка Бахмутського району на Донеччині. Полеглого воїна поховали 23 березня 2023 року у Косові.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube