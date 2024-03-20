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Пошкоджені магазин, дитячий садок, ліцей та приватні будинки. У поліції показали наслідки російського удару по Сумщині
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Пошкоджені магазин, дитячий садок, ліцей та приватні будинки. У поліції показали наслідки російського удару по Сумщині

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У Нацполіції Сумщини показали наслідки російської атаки на регіон протягом 19 березня. Внаслідок обстрілів загинув працівник школи, пошкоджено 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею. Також сталося загорання двоповерхового багатоквартирного будинку.

Про це Суспільному повідомили у ГУНП в Сумській області.

Пошкоджені магазин, дитячий садок, ліцей та приватні будинки. У поліції показали наслідки російського удару по Сумщині
Наслідки російського удару по Сумщини 19 березня. Фото: ГУНП в Сумській області

Внаслідок авіаційного удару по Великописарівській громаді загинув працівник школи. Також пошкоджено приміщення Ямненської ЗОШ, приміщення дитячого садку, та приватний будинок.

Пошкоджені магазин, дитячий садок, ліцей та приватні будинки. У поліції показали наслідки російського удару по Сумщині
Наслідки російського удару по Сумщини 19 березня. Фото: ГУНП в Сумській області

Внаслідок авіаційного удару по Білопіллю пошкоджено ЛЕП, 3 приватні будинки та газопровід низького тиску.

Пошкоджені магазин, дитячий садок, ліцей та приватні будинки. У поліції показали наслідки російського удару по Сумщині
Наслідки російського удару по Сумщини 19 березня. Фото: ГУНП в Сумській області

Внаслідок обстрілу Великої Писарівки загорівся двоповерховий багатоквартирний будинок, зруйнована будівля ліцею, пошкоджено магазин, гараж, будівлю районного суду, центр первинної медико-санітарної допомоги.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження "Порушення законів та звичаїв війни".

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