У Севастополі тролейбус на смерть збив чоловіка на пішохідному переході

27-річний чоловік загинув в окупованому Севастополі внаслідок ДТП за участю тролейбуса. Смертельна аварія сталася сьогодні о 8 ранку на проспекті Генерала Острякова.

Про це повідомила пресслужба окупаційного управління МВС у Севастополі.

"43-річний водій тролейбуса здійснив наїзд на 27-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги за позначеним нерегульованим пішохідним переходом праворуч ліворуч по ходу руху тролейбуса. Унаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці, до прибуття бригади швидкої медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

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