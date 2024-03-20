НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Донеччині розслідують понад 30 тисяч проваджень за фактом порушень законів і звичаїв війни
Воєнні злочиниВторгнення Росії в УкраїнуДОНБАСРегіониТоп регіонів

На Донеччині розслідують понад 30 тисяч проваджень за фактом порушень законів і звичаїв війни

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прокурор збирає докази на місці російського обстрілу, березень 2024 рік, Донеччина
Обстріли армії РФ кваліфікують за ст. 438 - порушення законів та звичаїв війни. Донецька обласна прокуратура/Facebook

Понад тридцять тисяч кримінальних проваджень за статтею 438 — порушення законів та звичаїв війни — зареєстровані на Донеччині за час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це Суспільному Донбас повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у відповідь на офіційний запит.

Як йдеться у даних, що надала обласна прокуратура, загалом за 2022, 2023 та перші два місяці 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 31 522 правопорушення за статтею 438 Кримінального кодексу. Це дані по всій території Донецької області.

На Донеччині розслідують понад 30 тисяч проваджень за фактом порушень законів і звичаїв війни
Кількість проваджень за ст. 438 в Донецькій області за 2022, 2023 роки та січень-лютий 2024 року. Суспільне Донбас

  • у 2022 році — зареєстровані 13 тис. 716 проваджень,
  • у 2023 році — 16 тис. 702 проваджень,
  • у січні-лютому 2024 року — 1 104 провадження.

Водночас, згідно із даними у відповіді, зі всіх цих проваджень за одним (у 2022 році) був сформований обвинувальний акт.

У відомстві додали, що дані щодо судових вироків Донецька обласна прокуратура не обліковує.

Ст. 438 Порушення законів та звичаїв війни

Стаття 438 Кримінального кодексу України — "Порушення законів та звичаїв війни" має дві частини і містить сім форм злочину:

1. *Жорстоке поводження з військовополоненими або *цивільним населенням, *вигнання цивільного населення для примусових робіт, *розграбування національних цінностей на окупованій території, *застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, *інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій

– караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

2. Ті самі діяння, якщо вони поєднані з *умисним вбивством,

– караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Херсонщина, обстріли РФ, руйнування
Російські військові завдали ударів по Велетенському та Качкарівці: загинули двоє людей
Херсонщина, руйнування, обстріли РФ
Російські військові з безпілотника атакували автомобіль у Козацькому на Херсонщині: поранений чоловік
Військовий РФ
Військові РФ розстріляли трьох людей в Коханах на ТОТ Херсонщини: правоохоронці відкрили кримінальне провадження
Кладовище розстріляних машин
Розстрілював цивільні авто у Гостомелі: правоохоронці повідомили про підозру російському військовому
На початок