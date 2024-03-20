Понад тридцять тисяч кримінальних проваджень за статтею 438 — порушення законів та звичаїв війни — зареєстровані на Донеччині за час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це Суспільному Донбас повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у відповідь на офіційний запит.

Як йдеться у даних, що надала обласна прокуратура, загалом за 2022, 2023 та перші два місяці 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 31 522 правопорушення за статтею 438 Кримінального кодексу. Це дані по всій території Донецької області.

Кількість проваджень за ст. 438 в Донецькій області за 2022, 2023 роки та січень-лютий 2024 року. Суспільне Донбас

у 2022 році — зареєстровані 13 тис. 716 проваджень,

у 2023 році — 16 тис. 702 проваджень,

у січні-лютому 2024 року — 1 104 провадження.

Водночас, згідно із даними у відповіді, зі всіх цих проваджень за одним (у 2022 році) був сформований обвинувальний акт.

У відомстві додали, що дані щодо судових вироків Донецька обласна прокуратура не обліковує.

Ст. 438 Порушення законів та звичаїв війни Стаття 438 Кримінального кодексу України — "Порушення законів та звичаїв війни" має дві частини і містить сім форм злочину: 1. *Жорстоке поводження з військовополоненими або *цивільним населенням, *вигнання цивільного населення для примусових робіт, *розграбування національних цінностей на окупованій території, *застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, *інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій – караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років. 2. Ті самі діяння, якщо вони поєднані з *умисним вбивством, – караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

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