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На Тернопільщині провели в останню дорогу бійця Михайла Хомина
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На Тернопільщині провели в останню дорогу бійця Михайла Хомина

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Похорон у Саранчуківській громаді
Похорон Михайла Хомина. Фото: Саранчуківська сільська територіальна громада

На Тернопільщині у Саранчуківській громаді попрощалися із воїном Михайлом Хомином.

Про це повідомили на сторінці Саранчуківської сільської територіальної громади.

Михайло Хомин в перші місяці повномасштабного вторгнення пішов добровольцем в ЗСУ. Воював на Миколаївському та Донецькому напрямках.

Похорон Михайла Хомина, Саранчуківська громада, 19 березня, 2024
Похорон Михайла Хомина. Фото: Саранчуківська сільська територіальна громада

Після кількох операцій продовжував військову службу у військовій частині на Львівщині. Перебуваючи у відпустці, після операції боєць помер у Львівському госпіталі 15 березня 2024 року. Чоловікові було 42 роки.

Похорон у Саранчуківській громаді, 19 березня, 2024
Прощання із бійцем у Саранчуківській громаді. Фото: Саранчуківська сільська територіальна громада

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