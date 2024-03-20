На Тернопільщині провели в останню дорогу бійця Михайла Хомина

На Тернопільщині у Саранчуківській громаді попрощалися із воїном Михайлом Хомином.
Про це повідомили на сторінці Саранчуківської сільської територіальної громади.
Михайло Хомин в перші місяці повномасштабного вторгнення пішов добровольцем в ЗСУ. Воював на Миколаївському та Донецькому напрямках.
Похорон Михайла Хомина. Фото: Саранчуківська сільська територіальна громада
Після кількох операцій продовжував військову службу у військовій частині на Львівщині. Перебуваючи у відпустці, після операції боєць помер у Львівському госпіталі 15 березня 2024 року. Чоловікові було 42 роки.
Прощання із бійцем у Саранчуківській громаді. Фото: Саранчуківська сільська територіальна громада